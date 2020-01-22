淘汰13年以上高車齡機車　彰化「擴大補助」最高13500元

▲彰化縣汰舊換新13年以上的高齡機車最高補助13,500元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

為配合環保署汰舊換新補助辦法，縣府在金鼠年特別擴大汰舊對象，凡淘汰13年以上高車齡機車，即可享有補助金1,500元，若同時符合環保署及經濟部工業局補助規定者，最高補助金1萬3,500元，歡迎民眾把握機會踴躍提出申請。

彰化縣的機車數高達81萬輛，其中出廠13年以上(排放標準四期以前)尚有29萬輛，且依環保署機車排氣檢驗資料庫估算，機車所排放之PM2.5佔機車總汙染量高達4成以上，老舊機車不僅耗油且造成空氣汙染，傷了荷包更可能危害民眾的健康。

▲彰化縣汰舊換新13年以上的高齡機車最高補助13,500元。（圖／彰化縣政府提供）

為加速降低車輛廢氣汙染，縣府2020年機車汰舊補助更擴大範圍，凡2020年1月1日起報廢2007年6月30日(含)前出廠機車，且機車報廢日車籍及戶籍皆應設於彰化縣連續1年以上之自然人或法人(法人則以主事務所為準)，即可提出申請1,500元補助金，若同時符合環保署機車汰舊換新補助辦法及經濟部工業局補助規定者，換購電動二輪車最高補助金1萬3,500元，換購七期燃油機車最高可享補助金6,500元，呼籲縣民把握機會淘汰家中高車齡機車，大家一起來改善空氣品質。

彰化縣淘汰老舊機車及換購電動二輪車或七期燃油機車相關補助及申請方式，可至彰化縣環保局網站查詢，或於上班期間電洽服務專線電話：04-7115655-238。

►我沒有遲到，是時間遲到了！