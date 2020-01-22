　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

淘汰13年以上高車齡機車　彰化「擴大補助」最高13500元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化縣汰舊換新13年以上的高齡機車最高補助13,500元。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣汰舊換新13年以上的高齡機車最高補助13,500元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

為配合環保署汰舊換新補助辦法，縣府在金鼠年特別擴大汰舊對象，凡淘汰13年以上高車齡機車，即可享有補助金1,500元，若同時符合環保署及經濟部工業局補助規定者，最高補助金1萬3,500元，歡迎民眾把握機會踴躍提出申請。

彰化縣的機車數高達81萬輛，其中出廠13年以上(排放標準四期以前)尚有29萬輛，且依環保署機車排氣檢驗資料庫估算，機車所排放之PM2.5佔機車總汙染量高達4成以上，老舊機車不僅耗油且造成空氣汙染，傷了荷包更可能危害民眾的健康。

▲彰化縣汰舊換新13年以上的高齡機車最高補助13,500元。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣汰舊換新13年以上的高齡機車最高補助13,500元。（圖／彰化縣政府提供）

為加速降低車輛廢氣汙染，縣府2020年機車汰舊補助更擴大範圍，凡2020年1月1日起報廢2007年6月30日(含)前出廠機車，且機車報廢日車籍及戶籍皆應設於彰化縣連續1年以上之自然人或法人(法人則以主事務所為準)，即可提出申請1,500元補助金，若同時符合環保署機車汰舊換新補助辦法及經濟部工業局補助規定者，換購電動二輪車最高補助金1萬3,500元，換購七期燃油機車最高可享補助金6,500元，呼籲縣民把握機會淘汰家中高車齡機車，大家一起來改善空氣品質。

彰化縣淘汰老舊機車及換購電動二輪車或七期燃油機車相關補助及申請方式，可至彰化縣環保局網站查詢，或於上班期間電洽服務專線電話：04-7115655-238。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
國巨老董「千億千金」照曝光！雙胞胎學霸成衝浪國手　勇闖世界盃
觀光局發函旅行社「禁止出團湖北旅遊」！避免武漢肺炎疫情擴大
謝震武犀利問蔡英文：有沒有想過改行程「吃火鍋」　全場笑翻
神奇！15歲罕病少女「滿臉鬆弛如老婦」　整型後發生奇蹟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2張圖秒懂！春節返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有交通管制

把握最後秋冬遊補助　來屏東玩還能抽大獎

淘汰13年以上高車齡機車　彰化「擴大補助」最高13500元

年假返鄉拒搭白牌車　屏東春節計程車按表計費全天再加收50元

玉井警分局歲末溫馨慰問　提振員警、協勤民力工作士氣

加強重要節日安全維護工作聯合慰問　許育典副市長慰勉執勤人員

掌握春節即時路況　台南學甲警助您一路順暢

2020過年走春桃園景點推薦　大溪富田香草休閒農場

春安辛勞　市長黃偉哲率隊慰勉憲警消及協勤五力

憑學生証免費參加　桃園青年局推「好藝思冬令營」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

疫情延燒！台灣首例確診「武漢肺炎」女台商燒9天沒就醫：不信當地醫療

2張圖秒懂！春節返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有交通管制

把握最後秋冬遊補助　來屏東玩還能抽大獎

淘汰13年以上高車齡機車　彰化「擴大補助」最高13500元

年假返鄉拒搭白牌車　屏東春節計程車按表計費全天再加收50元

玉井警分局歲末溫馨慰問　提振員警、協勤民力工作士氣

加強重要節日安全維護工作聯合慰問　許育典副市長慰勉執勤人員

掌握春節即時路況　台南學甲警助您一路順暢

2020過年走春桃園景點推薦　大溪富田香草休閒農場

春安辛勞　市長黃偉哲率隊慰勉憲警消及協勤五力

憑學生証免費參加　桃園青年局推「好藝思冬令營」

2人同行最多折300元！饗食天堂「用餐就玩刮刮樂」　加碼祭餐券9折起

口罩怎麼戴？　醫生：沒戴好都是做白工

高榮台南分院名家揮毫送春聯　社區團聚炒熱年味

敗選後國民黨要認清的八件事　孫大千：否則永遠無法順利重生

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

車道被填滿！家有「超誇張」鄰居…恐讓房價GG　網：比廟還可怕

2張圖秒懂！春節返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有交通管制

鴻海尾牙對聯藏頭「揚偉、台銘」　「零到六歲公司養」當橫幅

快訊／台東1男「跌落活水湖」溺斃　身分待釐清

女團出道1年許願：想收到IU祝福！　19歲生日見驚喜蛋糕「寄件人就是IU」感動落淚

重慶景區慶高空彈跳開業　「綁真豬」推下68公尺高台

地方熱門新聞

2020過年走春　桃園景點推薦

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

許育典副市長慰勉執勤人員

台中疑似發現「台灣省城」遺址

台南學甲警助您一路順暢

身上只剩200元...屏東高齡兄妹求助派出所

國道實施高乘載善警將加強管制

千巧谷牛樂園牧場　農曆春節延長營運

市長黃偉哲慰勉憲警消及協勤五力

119電話只聽到喘氣聲…勇消破門

台中梧棲兄弟接連亡！家人心驚「送肉粽」

桃議會國民黨團改選　林政賢當選總召

60年老倉庫搖身變　打造苗栗小松菸

彰化「吳怡農」　擔宣導影片主角

更多熱門

相關新聞

中火新機組環評「有條件」通過！

中火新機組環評「有條件」通過！

環保署今（20日）罕見在星期一進行環評大會，審查「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」。會前多位環團和台中、彰化和南投3縣市代表擠爆會議室。環團憂若通過將輕易重啟舊燃煤機組殺人，甚至一度為位置、環署利益迴避、程序和委任發言等問題大吵。環評委員最後討論5小時決議在有條件下通過。

機車鏈條保養「Gogoro車主必學」

機車鏈條保養「Gogoro車主必學」

屏東男離奇陳屍水溝！　機車在馬路另一邊

屏東男離奇陳屍水溝！　機車在馬路另一邊

KAWASAKI ZX-25R印尼實車照公開

KAWASAKI ZX-25R印尼實車照公開

SUZUKI「鋼砲武士刀」氣勢一拜！

SUZUKI「鋼砲武士刀」氣勢一拜！

關鍵字：

機車二行程環保署工業局

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢市長：外面的人不要進來！

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

恐怖「強力搖頭丸」　全台60天已34死

快訊／美國確診第一起「武漢肺炎」病例

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

15歲少女罹罕病皮膚早衰　術後奇蹟發生了！

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

更多

最夯影音

更多
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面