機車汰舊換新再加碼！北市最高補助1.8萬　中低收入戶再加1萬

▲為鼓勵二行程機車淘汰，北市環保局公告「109年度淘汰二行程機車及機車汰舊換新補助計畫」，最高可補助1萬8千元。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

近年環保意識抬頭，不管是日常的餐具或是提袋，都提倡使用環保材質，減少免洗用具和塑膠袋的使用，空氣汙染方面，從106年開始，各地環保機構提出二行程機車的汰舊換新加碼補助，環保署決定將「汰舊」範圍從二行程機車，擴大到96年6月30日前出廠的燃油機車，以下統整大台北地區汰舊換新補助款。

請繼續往下閱讀...

▲根據台北市環保局提供的資料可知，中低收入戶購買電動二輪車，補助最高可到2萬8千元。（圖／記者李毓康攝）

台北市環保局公告「109年度淘汰二行程機車及機車汰舊換新補助計畫」，一般民眾淘汰老舊機車換購電動機車最高可補助1萬8千元（環保局3,000元;環保署5,000元;經濟部1萬元），中低收入戶換購電動二輪車、七期燃油機車則再加碼1萬元補助，中低收入戶最高可補助2萬8千元。另持續提供淘汰二行程機車補助現金500元或領取公共運輸定期票1,280元（二擇一）。

▲環保署淘汱二行程機車補助金為500元、汰舊換新七期燃油機車補助5千元。（圖／ETtoday資料照）

新北市-109年尚未提供最新資訊。（保有環保署「淘汰」二行程機車補助現金500元，「汰舊換新」七期燃油機車5000元、電動機車最高5000元。）

基隆市－109年尚未提供最新資訊。（保有環保署「淘汰」二行程機車補助現金500元，「汰舊換新」七期燃油機車5000元、電動機車最高5000元。）