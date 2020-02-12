影／哭花護目鏡沒法工作！22歲女護士自願出征武漢…拒絕「向父母報平安」

記者鄭思楠／綜合報導

小小的身體有大大的能量。11日，一位出生於1997年的女護士在大陸微博洗版，她叫朱海秀，是廣東醫療隊的護士，瞞著家裡人去武漢抗疫，「剛來的時候害怕，過來看到這種局面，反而不害怕了。」提到父母，朱海秀突然眼含熱淚，她說，不想對著鏡頭向父母報平安，因為「我不想哭，哭花了護目鏡沒法做事」。

據《央視新聞》報導，記者11日在武漢市漢口醫院，探訪隔離區，記錄下了朱海秀及其同事們的工作日常。朱海秀的家在嵩縣，去年7月從河南中醫藥大學畢業後，進入廣州中山大學附屬第三醫院內科ICU從事護理工作，1月24日報名參加該院醫療隊，投身武漢防疫一線。

鏡頭下的朱海秀，帶著厚厚的黑眼圈，步履匆匆地穿梭在各個病房間，為病人量體溫、分發藥品、記錄病情、打掃衛生。朱海秀說，最近睡得不好壓力也大。當被記者問起，「過來害怕嗎？」她淡定回答，剛來的時候害怕，過來看到這種局面，反而不害怕了，「感覺身上的使命感更強了，就是又憐憫又擔心。」

▲廣州一22歲護士瞞著家人支援武漢。（圖／翻攝自央視網）

朱海秀說，她來武漢支援的時候，沒有告訴父母，但是前幾天被父母知道了。她和爸爸媽媽打電話的時候，聽到爸爸哭了。這時，突然哽咽的她說，「那是我22年以來，第一次看到我爸哭。」

當被問道，「要不要跟家人報平安？」在厚重的防護裝備下的她，眼眶含淚說，「我的眼淚在打轉，但我不能哭，護目鏡花了就幹不了事情了。」

網友看後，紛紛淚目狂讚，「97年已經是英雄，為你驕傲佑你平安」、「黑眼圈真的好深！醫護人員們真的辛苦了」、「我哭了，這麼小的年紀扛起了不起的使命，你太美麗了」、「哪有什麼歲月靜好，只是有人在為你負重前行」。