疫情期間朝野應上下一心　蔡壁如：執政黨政策要全力支持

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，掀起國內風搶口罩的「口罩之亂」，國民黨更召開記者會質疑民進黨政策。對此，民眾黨立委蔡壁如12日受訪表示，在疫情期間朝野要上下一心，在野黨不要跟執政黨對抗，「站在醫護人員想法，不管執政黨做什麼政策，都要全力支持，公衛的檢討要等事後再檢討」。

蔡壁如12日接受廣播專訪，談到武漢肺炎疫情執政黨的應對政策時表示，大讚台灣的防疫做得非常好，至今都還沒有出現社區感染，不像過去SARS期間有死亡病例。

「我講一個概念，一但在疫情期間朝野要上下一心，在野黨不要跟執政黨對抗。」蔡壁如說，站在醫護人員想法，不管執政黨做什麼政策，都要全力支持，公衛的檢討要等事後再檢討。

蔡壁如說，檢討的目的是等下一次，因為現在是地球村，你也不知道什麼時候新興傳染病會再度發生，因此疫情期間朝野要一致，不要產生對立，「產生對立的社會恐慌，就像口罩之亂，社會成本會多很多，全國老百姓要共同承擔」。

最後蔡壁如說，這十幾年來台灣的防疫、公共衛生做得非常好，還是要給衛福部的官員鼓勵跟掌聲，至於口罩之亂到底對或不對，要等事後再檢討。

而關於目前停靠在橫濱的鑽石公主號陸續傳出疫情，蔡壁如說，將近3000人在一艘郵輪密閉式的空間，有時候天氣好可能要到甲板上，空氣流通自然就會好一點。蔡也說，應該比照上一次（寶瓶號），由檢疫官上去先檢疫這20名台灣人，或是先下船到日本或某個地方隔離，「因為現在跟確診的人在一個空間，應該先自主檢疫隔離」。

