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陸委會「小明的故事」開人道小門　陳明通：過年赴陸看阿公「就回不來了」

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記者蔡紹堅／台北報導

陸委會11日下午宣布開放陸配子女持長期居留證、長期探親證入境，引起社會強烈反彈。陸委會主委陳明通11日晚間緊急在疫情中心的記者會上解釋，並以「小明的故事」說明政策用意，強調開放入境的這群孩子，是已在台灣居住一段時間，本來就在台灣生活、讀書，只是過年回到母親的娘家，因防疫政策滯留「回不來台灣」。

陳明通在記者會表示，「小明」是國人在大陸經商，與大陸配偶生下的小孩，一家人在大陸生活一段時間後，舉家回到台灣來，小明在台灣沒有戶籍，爸爸雖是中華民國國民，但小明在大陸出生，所以跟著爸媽回台，是以「專案長期居留」或「長期探親居留」的方式在台灣生活。

▼陳明通以「小明的故事」說明政策用意。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳明通提到，小明在台灣生活了一段時間，也上了小學，拿了健保，其實在台灣已經很久一段時間，只是過年回到媽媽的娘家，到大陸去看阿公、阿嬤，但因為沒有中華民國的身份，在防疫政策實施下，沒有辦法回台灣。

陳明通指出，台灣因為防疫，減少與大陸的交流，但有一部分人會因此回不來台灣，他們向政府陳情了很久，已經有一個多禮拜，「所以我們的政策上，對於這些本來就在台灣生活的小孩，因為過年回去媽媽娘家看外公外婆，現在回不來，做一個人道的考量，讓他們能夠回來。」

由於政策推出之後受到強烈反彈，陸委會也緊急調整，只有符合「未成年子女」「在中國大陸親人無能力照顧」「父母皆在台」3個要件的陸配子女，才能提出專案申請，並須經專案審查，且准予回台者，須居家檢疫14天。

▼陸委會開放陸配子女入境，引起強烈反彈。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過，「小明的故事」與陸委會的緊急調整，似乎仍難以平息民怨。觀察陸委會的官方臉書可以發現，陸委會最近的幾則貼文都被按了大量的「怒」，其中有三則貼文得到超過2000個「怒」，還有一則被留了4000多則的留言。

查看留言能發現，許多人對開放陸配子女來台的政策相當不能理解，認為將造成防疫破口，「防疫如作戰此時此刻還在人道考量？人道考量不適用於此刻吧！」「前線的人做的要死要活！陸委會是在幹啥東西？」「生的小孩不拿台灣國籍？那就是父母心向中國啊！很簡單，就是在台灣的父母買機票回中國照顧小孩！」

但也有人認為，就算防疫優先，也必須考量人道，「這些小孩本來就在台灣生活，只是還沒拿到中華民國國籍，這也不是他們願意的。」「他們的同學、朋友都在台灣，大陸對他們是陌生的，不讓他們回來，真的很殘忍。」「他們一整年就只有過年那幾天到大陸看外公、外婆，其它300多天都住在台灣，這樣不算台灣之子嗎？台灣之子不能回台灣，不是很可悲嗎？」

▼陸委會的臉書貼文被按了大量的「怒」表情。（圖／翻攝臉書）

▲▼陸委會「小明的故事」開人道小門　陳明通：過年赴陸看阿公「就回不來了」。（圖／翻攝臉書）

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