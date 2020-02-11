罸很大！　桃園監理站：違規營業車輛加重相關罰責

▲桃園監理站指出：違規營業車輛加重相關罰責。（圖／桃園監理站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園監理站指出，為保障合法計程車駕駛人及消費者權益，針對違規營業的車輛已加重相關罰責，另外非法營業車輛須吊扣牌照期限也提高，並增列吊扣或吊銷非法經營汽車運輸業的駕駛人駕駛執照等規定，如未核准經營者切勿以身試法，違規營業罰很大！

桃園監理站站長林正郎11日表示，針對白牌車稽查方式，為檢舉人提供網路群組，監理站協調航警協助於桃園機場加強攔查取締。桃竹苗地區已依情資掌握13個違規網路群組，截至目前半年內已成功取締並請台灣連線股份有限公司，將8個違規LINE群組辦理下架。

近3個月，該站並成功攔查取締掣單舉發違反公路法裁罰案件8件。日後將再持續加強取締轄區內違規營業情形，並每月不定期前往各地稽查白牌車。再次呼籲民眾為避免發生事故或糾紛時求償無門，應選擇合法汽車運輸業者提供之服務，以保障自身權益。

桃園監理站指出，公路法第77條第2項規定，未依法申請核准，而經營汽車或電車運輸業者，得依其違反情節輕重，處新臺幣10萬元以上2,500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以