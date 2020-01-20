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中壢、桃園兩監理站揮毫贈春聯　送平安順暢

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▲中壢監理站舉辦揮毫贈春聯，送民眾平安和交通順暢。（圖／中壢監理站提供）

▲中壢監理站舉辦揮毫贈春聯活動。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

平安是福，更是回家唯一的路！新竹區監理所中壢、桃園監理站，今年首度舉辦揮毫贈春聯的活動，民眾反應熱絡。書法家宋良銘說，中壢監理站舉辦揮毫贈春聯的活動，不僅可發揚書法文化，也可提升藝術氣息，期望揮毫揮出「安」打，並藉由春聯送出平安，祝福民眾過年返鄉路途平安又順暢。

▲中壢監理站舉辦揮毫贈春聯，送民眾平安和交通順暢。（圖／中壢監理站提供）

▲▼中壢監理站舉辦揮毫贈春聯，送民眾平安和交通順暢。（圖／中壢監理站提供）

▲中壢監理站舉辦揮毫贈春聯，送民眾平安和交通順暢。（圖／中壢監理站提供）

中壢監理站站長吳金全20日表示，該站首度舉辦揮毫贈春聯的活動，在充滿溫馨歡樂的年節氛圍下，期新春帶來有別以往的藝術氣息，同時結合相關監理業務宣導，傳遞交通安全資訊，持續提升用路效率，讓大家行得平安順暢、快樂過好年，歡迎民眾同來共襄盛舉！

吳金全特別提醒，過年期間千萬不要酒後駕車及疲勞駕駛，並隨時留意大型車視野死角及內輪差、保持與大型車的安全距離，平時做好車輛保養的工作，上路前記得檢查煞車、燈光及輪胎等設備是否正常。

桃園監理站站長林正郎表示，該站邀請書法名家夏武興現場揮毫，讓宣導春節疏運、汽燃費、高齡駕駛宣導等相關資訊及漂書，能在充滿藝術氣息及濃厚的年味中進行，民眾一睹書法大師風采、共襄盛舉春聯揮毫、歡喜收到交通安全宣導資訊，吉祥物「一路」「平安」大人小孩都喜愛，傳達交通安全知識，以持續提升整體用路安全。

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