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李文亮去世引眾怒！民眾「抵制捐贈」武漢中心醫院...一線同事：造成了二次傷害

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▲大陸記者直擊，吹哨人李文亮醫生最後對抗病魔的醫院。（圖／取自21世紀經濟報導）

▲武漢市中心醫院。（圖／取自21世紀經濟報導）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢市中心醫院醫師李文亮被稱為疫情「吹哨人」，他的病逝引起眾怒，也因此一些民間捐贈者點明「不捐給武漢市中心醫院」，很多受捐名單上都已看不到該院的名字。對此該院醫生表示，「我們理解社會上的情緒，但一些言行現在已對李文亮的同事、一線的醫護人員們造成了身體與精神的二次傷害。」

▲大陸記者直擊，吹哨人李文亮醫生最後對抗病魔的醫院。（圖／取自21世紀經濟報導）

▲武漢市中心醫院出現嚴重醫護感染。（圖／取自21世紀經濟報導）

據《環球時報》報導，一位武漢中心醫院的一線醫生透露，該院目前開放500多張床位，屬於23個定點醫院中最多的之一，但在很多受捐名單上，現在卻很少能見到該院的名字了，「自李文亮醫生的事情發生後，已有一些愛心捐贈者因憤怒而直接點明物資不捐給武漢市中心醫院，這讓許多一線普通醫護們感到很茫然，也很難受。」

▲▼武漢中心醫院,醫護人員,武漢肺炎。（圖／環球時報）

▲武漢中心醫院醫護人員用垃圾袋當靴套。（圖／環球時報）

這名醫生用「肉搏、裸奔」來形容現在一線醫護的狀態，「目前普通隔離病房的醫護們很多只能用工業防塵口罩，沒有醫用N95，因為僅有的能到醫院的N95和優質防護服得首先保證重症監護病房。防護服品質也是參差不齊，絕大多數達不到在隔離病房使用的標準。靴套都是用垃圾袋代替的。」

報導稱，中心醫院目前醫護感染情況屬於武漢市各定點醫院中較為嚴重的之一。有醫生透露，該院有幾名一線科主任已插管，僅自己周圍就有二十餘名認識的醫護同事感染；前期感染率高可能是因為防護不足，後期也有持續作戰、抵抗力下降導致感染的因素，此外也是離華南海鮮市場最近的醫院，現在連外科、婦科、兒科醫護都在一線發熱門診和病房工作。

▲▼武漢中心醫院,醫護人員,武漢肺炎。（圖／環球時報）

▲防護服品質參差不齊。（圖／環球時報）

中心醫院醫生說，對李文亮的離去最感到悲傷和憤怒的正是他的同事，他們也理解現在社會上的議論和情緒，但一線醫護人員不是這起事件的責任方；希望民間的企業和愛心人士能再仔細想想這一問題，一些極度不理智的謾駡和指責，直接傷害的恰恰是李文亮奮戰在一線的戰友和同事。

「人們不應該用這種方式來表達正義，如果武漢中心醫院完全沒有防護物資，最終傷害的還是患者和一線醫護人員。這樣的義舉最終也只能讓更多的人變成第二個李文亮。」這名醫生說，「我們能克服身體上的艱辛，只希望付出了這麼多，不要再被汙名化。」

▼破洞的防護衣。（圖／環球時報）

▲▼武漢中心醫院,醫護人員,武漢肺炎。（圖／環球時報）

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