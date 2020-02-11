疫情延燒⋯紙風車劇團10場演出延期　藉機整頓+進修盼4月出發

▲疫情延燒導致演出延期，紙風車劇團藉機整頓+進修，盼4月出發。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，台灣雖然並未禁止舉辦大型活動，但許多表演節目紛紛延期或取消，不少表演團體因此受到影響。紙風車劇團透露，2至3月延期了共10場演出，加上去年的選舉事件影響，導致捐款減少，劇團雖然挫折，但也藉機整頓環境、安排進修，計畫在4月展開巡演。

紙風車劇團今（11日）表示，2月至3月受到疫情影響而延期的節目共10場，部分因為學校延遲開學而延期，部分場地因為在戶外而維持。而活動大幅減少後，多出許多空擋時間，劇團乾脆趁此機會整頓環境、安排進修、上課、充實自我，行政人員也沒閒著，據悉執行長李永豐也要求他們藉機多看書，閱讀藝術史、音樂史、劇場藝術相關書籍，還說「要考試」。

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綠光劇團及紙風車劇團規劃在4月至6月啟動上半年巡演，只是何時開始售票，還要持續觀察疫情，預計在3月決定。

▲綠光劇團計劃在4月展開《人間條件六》巡演。（圖／綠光劇團）

綠光劇團首先計畫推出《人間條件六》拉開序幕，由吳念真編導，該劇在2014年初次搬上舞台，創下首演37場演出、4.4萬觀眾欣賞的紀錄，今年是繼2017年後第3度加演。

吳念真以民國60、70年代出生，現正為社會中堅份子為藍本，讓觀眾在舞台上看見生活中的你自己，他曾說，「世代之間總會有爭執、有意見，但是我們彼此在彼此間，都是心理面最重要的那部分，不管是牽掛、還是負擔。」

今年的重演，除了邀請老班底林美秀、羅北安、吳定謙、張靜之、黃迪揚、鄧九雲、邱俊儒，更邀請金馬最佳男配角，也在《再會吧 北投》中能唱能跳的陳竹昇和林美秀搭檔演出歡喜冤家，又邀請《生死接線員》林嘉俐加入，金鐘金馬帝后重磅加持，相當陣容強大，預計在台北、台南、高雄、台中4地演出。

▲紙風車劇團將推出兒童穿越劇《三國奇遇》。（圖／紙風車劇團提供）

而紙風車劇團將推出兒童穿越劇《三國奇遇》， 取材自歷史小說《三國演義》，用創意融合出時空穿梭、古今交錯的舞台場景，打破劇場時空，讓家長與孩子身歷其境。

《三國奇遇》故事描述主角小毛是個無法融入群體生活的小男孩，在學校總是遭到老師誤會、同學排擠，一次意外闖入「三國歷史」，與劉、關、張三位英雄豪傑立誓結盟，成為結拜兄弟，在與黃巾賊鬥智鬥勇的旅程，體會勇敢、挫折與和平。劇團期望透過緊湊的故事情節推進，逗趣又有道理的台詞，讓孩子用一齣戲的時間，感受愛與關懷的能量。

紙風車劇團表示，經歷2019選舉亂流，讓社會對劇團有種種誤會，以致於縣市政府不敢委託紙風車演出，此外也面臨部分企業退捐款、小額捐款減少，雖然讓團隊感到挫折，而低谷卻也讓人風雨生信心，更加凝聚團隊向心力。

執行長李永豐強調，「困難總會過去，但是孩子的童年只有一次，大環境越差，就更不能減少或降低孩子接觸美學的機會與品質。」

因此在2020年劇團面對不同的挑戰、衝突、天災疾病，紙風車表示要在有限的資源下發揮最大創意，期盼突破三大公益項目的困境，預計達成目標為「368鄉鎮市區兒童藝術工程」預計演出40場，並至離島演出；「紙風車青少年反毒戲劇工程」演出60場；「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」演出40場。