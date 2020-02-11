下重手！美國將撤銷中國及WTO「開發中國家」多國貿易優惠

▲美國預計將會取消對中國、印度及南非等20個享有WTO開發中國家優惠待遇。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

美國總統川普過去曾多次要求WTO(世界貿易組織)取消中國、印度處於開發中國家的地位，美中貿易戰也剛在元月簽下第一階段貿易協議，美國貿易辦公事現在正在研擬修改貿易救濟法中的1項關鍵豁免條件，準備取消對中國、印度及南非等20個享有WTO(世界貿易組織)開發中國家優惠待遇。

根據《彭博社》報導，美國貿易代表辦公室在10日發佈通知，為了降低調查門檻，將縮小開發中國家及低度開發國家的內部名單，以便確認確認這些國家是否獲得不公平的補貼機會，損害了美國產業獲利。川普之前曾公開表示，WTO並沒有善待美國，中國被視為開發中國家，印度也被視為開發中國家，美國目前仍在開發中，但WTO卻沒有將美國視為開發中國家，同為強大的經濟體，中國與印度仍持續享受WTO提供的開發中國家的貿易優惠。

▲美國認為WTO對於開發中國家的認定已經過時了。（圖／路透）

美國貿易代表辦公室表示，有必要修改開發中國家的反補貼調查方法，因為當初辦法的制定時間是在1998年，現在看來是已經過時了。根據報導，這一項規劃表示美國將轉變對開發中國家20年來的貿易政策，這項政策可能導致世界上一些大型出口國會受到更嚴重的處罰。

美國評估這次將取消25個經濟體的優惠措施，包括自稱為開發中經濟體的阿爾巴尼亞、阿根廷、亞美尼亞、巴西、保加利亞、中國、哥倫比亞、哥斯大黎加、喬治亞、香港、印度、印尼、哈薩克、吉爾吉斯、馬來西亞、摩爾多瓦、蒙地內哥羅、北馬其頓、羅馬尼亞、新加坡、南非、南韓、泰國、烏克蘭和越南。