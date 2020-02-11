隔離房間沒窗戶　鑽石公主號乘客「幽閉恐懼」沮喪落淚

▲鑽石公主號。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

曾載過香港確診患者的「鑽石公主號」郵輪，今（11）日持續在日本橫濱港外海隔離，船上目前確診135人。英國籍乘客阿爾貝（David Abel）表示，有多名乘客都出現類似幽閉恐懼症（Cabin Fever）的狀況，「憂鬱症開始發生了。」對於房間沒有窗戶的旅客來說，隔離生活尤其艱難。

《衛報》報導，「鑽石公主號」繼續在海上隔離，一些乘客試著透過閱讀、觀看奧斯卡直播、玩遊戲或是小睡來打發時間，有些人感到沮喪，因為至少還要與外界隔絕到19日。來自英國的阿爾貝在一段影片中說，很多乘客現在都感到有些「幽閉恐懼症」，開始出現憂鬱情緒。

阿爾貝與他的妻子沙莉（Sally）待在一起，他得知有些乘客在隔離期間並不滿意餐點，很多食物都不符合旅客的口味。阿爾貝補充，他知道不是抱怨的時機，但真的不滿意船上的餐點，就像10日的午餐是兩大塊鮭魚與蔬菜，「我知道這真的對我有好處，可是鮭魚太乾了，我沒辦法吃。」不過，也有乘客稱讚餐點的品質。

來自香港的旅客亞德里（Yardley Wong）則表示，聽到船上的確診人數新增，心情受到影響。她在推特寫道，自己必須藉由哭泣來緩解焦慮的情緒，「今天，太多了。」一些較年輕的乘客都開始擔憂，隔離可能會影響到他們的工作。

對於房間沒有窗戶以及罹患慢性疾病的乘客而言，情況變得艱難，其中有一小部分的旅客獲准到甲板待上90分鐘，但必須戴上口罩、遠離人群。

日本厚生勞動省說明，在新增的65名病例中，有45名日本籍、11名美國籍、4名澳洲籍、3名菲律賓籍、1名加拿大籍、1名烏克蘭籍；船上有600人都提到需要藥物，日本當局周末送達約一半的藥品。

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