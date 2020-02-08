今天我要嫁給桃園　新住民「跨國牽手婚服秀」展現自信

▲越南新住民杜雅晶穿上婚紗（中）在桃園認真學習，對新鄉充滿感恩！（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

從初抵臺灣屏東到移居桃園中壢，越南新住民姐妹杜雅晶說，桃園是幸福的城市，市府推出多項的新住民友善政策，她在桃園認真學習，具有美甲彩繪、美睫、紋眉等技藝，而這項事業，讓自己美，也讓別人變美，更建立自信。8日穿上婚紗禮服參加桃園「新住民跨國牽手婚服秀」，杜雅晶對桃園新鄉充滿感恩！

▲張清鸞和先生都喜愛唱歌，臺灣安定的生活，讓她知足快樂。（圖／記者楊淑媛攝）



越南籍的張清鸞居住在臺灣20年，喜愛臺灣的食物及風景，認真認分和先生一起打拚事業，夫妻兩人都喜愛唱歌，在臺灣安定的生活，讓她知足快樂。15年前，潘氏紅由越南到桃園電子工廠上班，經熱心老闆介紹，認識先生，因為相信緣份，2008年成為臺灣媳婦，8日帶著可愛的女兒一起出席活動，覺得相當有意義。

▲潘氏紅（右一）相信緣份，用心經營婚姻。▼丁皇珠(右）和阮夢翠（左）認為，在婚姻生活中，承擔是能力 也是幸福。（圖／記者楊淑媛攝）

曾是越南家人嬌嬌女的丁皇珠，和先生的婚姻只維持10年，但為了孩子，努力工作賺錢，學習堅強過生活。平時和越南姐妹一起相聚，一起學習，是皇珠最開心的事。居住臺灣21年的阮夢翠說，公婆這些年相繼出現失智的情形，照顧他們很辛苦，但是她和先生都認為，這是為人子女的責任，在婚姻的生活中，承擔是能力 也是幸福。

▲嚴祿梅（右）穿越南國服，武氏燕穿亮眼禮服，兩人上台PK，展現不同的風情。（圖／記者楊淑媛攝）

熱情的嚴祿梅，8日和好姐妹武氏燕兩人一起參加走秀。嚴祿梅穿上越南奧黛國服，武氏燕穿上由晶綻囍事婚紗攝影提供的亮眼禮服，兩人上台PK越南婚服和西式禮服，展現不同的風情。

桃園市文化局即日起至3月1日，於新住民文化會館展出「跨國牽手-新住民婚姻特展」，8日於會館戶外廣場舉辦「新住民跨國牽手婚服秀」，包括市長鄭文燦、立委湯蕙禎、文化局長莊秀美、市議員林政賢、桃園區長陳玉明、移民署桃園服務站主任林萬益等人士到場參加。

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