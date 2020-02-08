▲桃園新住民跨國牽手婚服秀，洋溢甜蜜蜜幸福味。

▲越南女婿陳彥樺(右)穿上越南婚服，台灣媳婦陳氏輕穿上中式禮服，牽手參加婚服秀。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

我的妻子是越南人，愛不需要語言百分百，但是要感情要百分百。任職桃園消防分隊的消防員陳彥樺，8日穿上越南婚服，和穿上中式禮服、結婚約2年的越南籍妻子陳氏輕一起參加8日於新住民文化會館戶外廣場，舉辦的「新住民跨國牽手婚服秀」，市長鄭文燦和出席人士祝福他們互相珍惜，越來越相愛。

陳彥樺是高雄人，於桃園擔任消防員工作已10多年，經朋友介紹認識來臺灣工作的越南籍陳氏輕，兩人相識交往初期，語言曾是彼此障礙。但透過手機Line圖檔相互傳情，2年多前結為夫妻。勤快的陳氏輕白天在窗帘工廠工作，稱許先生做人做事實在，讓她心中有安全感。

▲泰國籍的孫莉安(右)說，只有學習改變，夢想才會實現。（圖／記者楊淑媛攝）

泰國籍的孫莉安，那年來臺灣讀書打工時，認識先生。因為，夢想有一天，女兒長大、要嫁人時，她能親自幫女兒化上美美的妝，給她滿滿的祝福，因此學習美妝的第二專長。孫莉安說，只有學習改變，夢想才會實現。

▲謝金大（右）和阮氏賢深信，幸福要自己經營。（圖／記者楊淑媛攝）

柬埔寨籍的謝金大，先生是做傢俱噴漆的工作，在先生的教導下，擁有傢俱噴漆的專業。現在和先生大溪區有屬於自己的工廠，有了自己的事業，有共同的人生目標。阮氏賢目前擔任大溪區頭寮和百吉附近的失能老人便當外送員工作，也將各界的愛與關懷送到家。獲先生支持帶著兩個可愛女兒，一起穿上越南婚服走秀。

▲新二代在桃園好幸福。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市文化局即日起迄3月1日於新住民文化會館3樓展出「跨國牽手-新住民婚姻特展」，配合特展活動8日於會館外廣場舉辦「新住民跨國牽手婚服秀」，重回當初的婚禮時光。

▲桃園新住民跨國牽手婚服秀，鄭文燦給新住民送祝福。（圖／記者楊淑媛攝）

包括市長鄭文燦、立委湯蕙禎、文化局長莊秀美、市議員林政賢、桃園區長陳玉明、移民署桃園服務站主任林萬益、晶綻囍事婚紗攝影總經理許文馨、南亞技術學院老師、第二專長發展協會理事長梁淑貞、越配權益促進會創會長馮玉英、現任理事長阮慶漓、牽手泰團長孫莉安等人士到場參加。

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