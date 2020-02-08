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新住民跨國牽手婚服秀　鄭文燦：克服困難的愛情永遠珍惜

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▲新住民跨國牽手婚服秀

▲新二代參與新住民跨國牽手婚服秀活動，純真自然好吸睛。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

每一個跨國婚姻的故事，都有很多甜蜜跟辛酸，都需要被祝福。桃園市長鄭文燦8日出席於新住民文化會館舉辦的「新住民跨國牽手婚服秀」，看到多對新住民姐妹和家人、好友一起穿上婚服走秀指出，桃園市推動許多友善新住民政策，希望新住民家庭能夠成為桃園城市生活的一部分，精彩的一部分，也是幸福一部分。

▲新住民跨國牽手婚服秀

▲鄭文燦指出，每一個跨國婚姻的故事，都有很多甜蜜跟辛酸，都需要被祝福。▼新住民跨國牽手婚服秀。（圖／記者楊淑媛攝）

▲新住民跨國牽手婚服秀

鄭文燦說，8日是元宵節也是小過年，「新住民跨國牽手婚服秀」有22對姐妹和家人、好友一起穿上婚服走秀，祝福參加走秀的每一人，都可以留下美好的回憶；由於，適值武漢肺炎疫期，也就是民間俗稱的瘟疫，鄭文燦說，作家馬奎斯的小說《愛在瘟疫蔓延時》，跨越時間、空間、階級和族群的障礙，讓真愛可以展現，克服困難的愛情，是永遠值得珍惜。▲新住民跨國牽手婚服秀

▲鄭文燦參觀「跨國牽手-新住民婚姻特展」。（圖／記者楊淑媛攝）

而每一種愛都要被祝福，尤其是跨越困難的愛情。鄭文燦表示，也許愛不需要語言百分百，但是要感情要百分百，經營一個家庭當有一天，悄然回頭看時，也許這一切都是上天的安排！

▲新住民跨國牽手婚服秀

▲鄭文燦參觀「跨國牽手-新住民婚姻特展」。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市文化局即日起迄3月1日於新住民文化會館3樓展出「跨國牽手-新住民婚姻特展」，配合特展活動8日於會館外廣場舉辦「新住民跨國牽手婚服秀」，邀請參展的多位新住民姊妹及其親友，換上各國婚禮服飾共同走秀，並介紹他們獨特的婚姻故事，重回當初的婚禮時光。

包括立委湯蕙禎、文化局長莊秀美、市議員林政賢、桃園區長陳玉明、移民署桃園服務站主任林萬益、晶綻囍事婚紗攝影總經理許文馨、南亞技術學院老師、第二專長發展協會理事長梁淑貞、越配權益促進會創會長馮玉英、現任理事長阮慶漓、牽手泰團長孫莉安等人士到場參加。

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