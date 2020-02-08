台北燈節東西雙主場開幕！民眾不怕武漢肺炎出門賞花燈

▲台北燈節移至西區後，北門皆是表演重點。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2020台北燈節8日晚間登場，儘管武漢肺炎疫情不減，但晚會開始前西門町已經擠滿賞燈民眾，除了台北燈節開幕外，觀傳局還邀請林志玲老公AKIRA擔任開幕表演嘉賓。趕在晚會開始前，台北市長柯文哲與副市長黃珊珊、彭振聲、蔡炳坤等市府人員，則是在晚間6點先一步西門町參觀燈區，過程中與民眾互動良好，還有民眾興奮高喊「市長好」。

台北燈節今年首度串連西門、南港雙主場，在西門町設置了高達9公尺的「躲貓貓」主燈，也同步連線到南港「展風神」現場，一共40組件燈飾東西區相呼應，從2月8日至2月16日連續9天，陪民眾度過溫馨元宵佳節。

西區的主燈「躲貓貓」一出西門站6號出口即看得到，9公尺的高度成紅樓前最亮眼焦點，光是毛茸茸的外觀就足以萌翻眾人的心，隨著動畫展演而逐漸甦醒，眼睛眨呀眨的還會綻放七彩光芒，相當可愛，8日點燈後民眾可以走到下方，近距離觀賞大白貓的魅力！在台北燈節期間晚上6點至10點，每整點會有FOCA福爾摩沙馬戲團與主燈燈光秀共同演出。

東區主燈「展風神」南港南興公園現場，作品本身除了是主燈也是大型表演舞台，裝置包含孔雀燈、燈管、檳榔攤燈具，主燈上有超過50面的各式招牌也是亮點，在燈節期間更將成為在地學校團體與樂團藝人的演出基地。



