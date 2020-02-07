獨／武漢肺炎疫情延燒　柯文哲228不騎一日雙塔

▲柯文哲積極準備228的一日雙塔活動，但如今受到武漢肺炎影響而取消。（圖／翻攝自Xplova Facebook）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2016年開始，每年的228紀念日都踩上單車出遊，強調要用不同的方式紀念228、告別悲傷。如今2020年228紀念日又將至，柯文哲早在過年前就低調進行準備，計畫再度複製2016年29小時、520公里，自富貴角燈塔騎到鵝鑾鼻燈塔的壯舉。可惜受到武漢肺炎疫情的影響，此次主辦的民間單車協會決定取消活動，北市府內部討論後，也決議取消，不另外進行單車活動。

柯文哲2016年一口氣花28.8小時，從富貴角燈塔騎到鵝鑾鼻燈塔，靠驚人意志力攻克520公里的路程；2019則是從關渡宮出發騎到新竹南寮代天府，接著搭高鐵往返台北出席活動後，再從台南南鯤鯓代天府出發，抵達高雄終點站高雄物產館。

據了解，此次一日雙塔活動是單車協會主辦，找上門來邀請柯文哲共襄盛舉；根據市府的規劃，柯文哲不會再像2016年時「拼命」，此次分成基隆到新竹、高雄到鵝鑾鼻2段騎乘，柯文哲分別跟隨頭、尾的行程，中間預計將返回台北參與228活動。

但武漢肺炎疫情延燒，且外界預估的高峰期落在2月底，恰逢228一日雙塔活動舉辦之時，因此近來已有不少車隊主動退出活動，最後單車協會決定直接取消，連帶柯文哲行程也受到影響，沒機會再複製一日雙塔創舉。

儘管無法再騎一次雙塔，但搭配單車活動的下鄉拜會行程已規劃好，市府幕僚透露，若台北市的武漢肺炎疫情沒有擴大、仍在控制範圍內，仍傾向規劃柯文哲下鄉到外縣市參訪，與粉絲互動。

