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居家檢疫竟出門趴趴走　北市府開罰1萬、6萬

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▲▼光南連2天送免費口罩,民眾大排長龍,工作人員開始發放號碼牌。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢肺炎疫情不斷延燒，民眾瘋搶口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，北市日前傳出有2名居家隔離者逕自外出，7日又傳出有一名居家檢疫的男子外出到超商採購，所幸被當地里長抓包，但該超商也因此被迫歇業並進行消毒。對此，6日違反居家檢疫和居家隔離規定外出趴趴走的一男一女，分別遭北市衛生局開罰1萬元與6萬元。

針對7日通報之個案，北市民政局表示，該邱姓男子係由廈門入境，7日上午區公所始接獲內政部通報為「居家檢疫」名單後，里幹事即透過電話聯絡邱姓男子，得知邱男在台無固定居所，並於便利商店逗留，立即先將該男子留置。

隨後區公所評估便利商店公共場所無法有效進行居家檢疫，會同里辦公處、健康中心、消防及警察單位前往評估，並由消防局派遣救護車將邱姓男子安置，便利商店也已經完成消毒。

對於北市接二連三有居家隔離或是居家檢疫的民眾逕自外出，台北市副市長黃珊珊表示，已要求警察局、衛生局、民政局等3單位加強橫向聯繫，所以訊息要查證確實才可以對外說明。黃強調，北市府絕對不隱匿，但消息不可以趕在市府公布前就先跑出去，不然只是徒增民眾恐慌。

黃珊珊指出，居家檢疫皆由民政系統負責管控，但內政部檢疫名單送里幹事手中，已是民眾入境3天後，也就是說有3天的空窗期，恐成為防疫漏洞，目前已向中央反映加快通知時間。

但黃珊珊強調，相較於居家隔離，居家檢疫都是風險比較低的人，只是具有中港澳旅遊史，呼籲民眾也不要太緊張。
 

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