獨家追蹤／三天未發燒！武漢首例確診台商「金先生」好轉　出院還得過兩關

▲第一起武漢肺炎確診台商「金先生」，已持續三天未發燒。（示意圖／路透）

記者魏有德／台北－武漢 連線報導

第一起武漢確診台商「金先生」自５日體溫降至37度後，身體狀態保持穩定，已持續三天未發燒。《ETtoday新聞雲》今（８日）持續追蹤金先生近況，金先生表示，雖然燒已經退了，咳嗽情況也不明顯，「得先確定肺有好轉，核酸檢驗成陰性，過了後面這兩關，才有機會出院。」

▲首批滯武漢台灣民眾返台包機 。（圖／ETtoday記者攝）

金先生受訪時，聲音已不像之前虛弱，也沒有出現咳嗽的情況，比起自己及岳母、太太還在與新冠肺炎奮戰，他更掛念的是兩個健康的小孩，迄今仍待在武漢，等待第二批包機返回台灣。金先生憂心的說，「家裡人都很頭疼，待得越久，小孩被感染的機會越大。」

金先生提到，留在武漢的兩個小孩，應該是符合「老弱婦孺」的建議名單標準，至於有沒有被規劃在名單內，連他自己也不清楚，只有透過家人與海基會不斷聯繫，希望能順利將孩子們送回台灣。

▲首批滯留武漢台灣民眾3日搭乘春節包機返回台灣。（圖／讀者提供）

首批滯武漢台灣民眾包機返台後，第二批返台包機時間迄今仍無法確定。大陸國台辦6日發聲明表示已經依照台灣要求，通過兩岸民航聯繫渠道將名單提交台方，提出5班由東方航空承接的包機，疏運滯留武漢台灣民眾。

但陸委會隨即回應，「面對疫情嚴峻，防疫絕非兒戲。」滯留人員接返作業，的確存在防疫上的風險，必須採取最高安全規格的防護作為。再加上我方要求，須遵照三大接續處理原則，才能妥善實施疏運包機的計畫，因此，滯武漢台灣民眾的第二批返台包機，延宕至今未果。

《ETtoday新聞雲》自2日起獨家追蹤，武漢當地出現第一例確診台商個案。除金姓台商本人確認感染新型冠狀病毒肺炎之外，他的陸籍配偶也同樣確診，岳母則是出現發燒症狀。所幸6歲跟12歲的小孩健康狀況正常，暫由岳父代為照顧。

