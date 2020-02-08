自我隔離沒飯吃還「共用衛浴廚房」！　108陸生抗議美國名校防疫漏洞

▲ 普林斯頓大學校景。（圖／翻攝自臉書／Princeton University）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎疫情擴散，美國普林斯頓大學（Princeton University）要求所有自中國返回校園的教職員生填表登記，截至2日共有108名學生配合自主隔離。他們日前致函校報《普林斯頓人日報》（Daily Princetonian）編輯指出，此次隔離措施暴露校方在處理公共衛生危機時的制度漏洞，使學生的安全受到威脅。

該校上月31日寄信向教職員生表示，所有正在中國或16日後自中國回到校園的人員都需回報。該校副發言人霍奇基斯（Michael Hotchkiss）向《普林斯頓人日報》指出，截至2日為止共有108名學生登記，包括94名研究生及14名大學生，都需自主隔離。

筆者自稱是剛從中國回來的一群學生，以「冠狀病毒爆發後自我隔離的缺失」為題表示，儘管對校方及時宣布隔離措施表示讚賞，但在隔離期間對返校學生的援助有所不足。

他提到，許多學生在隔離期間都嚴格遵守世界衛生組織、美國政府及校方的政策；甚至在校方31日提出此一要求以前和3日撤銷相關命令以後，許多人還是自願自主隔離，只在必要時戴著口罩前往公共場所，「某種程度上是因為我們和幫助我們的人共同努力，因此目前沒有新的確診病例，也沒有任何人出現早期症狀。但在此過程中，我們也面臨一些挑戰，其中部份是由校方管理不當所造成。」

他指出，並非所有正在自我隔離的學生都會收到學校送來的食物。有鑒於事發突然，他們可以理解校方的困難，可能無法幫助到每一名學生。但在此一情況下，他們依然堅持嚴格的自我管理，「基於對社區健康及安全的關心，我們毫不猶豫地履行責任。」

他接著說明，校方1日要求部分隔離中的學生搬進另一棟建築和湖邊的公寓，共用浴室和廚房，完全沒有考慮到交叉感染的潛在危險性，危險又不負責任的安排讓學生感到震驚，馬上連署向各辦公室發出信函，要求提供獨立浴室、送餐和消毒物資。

然而，校方隔天依然拒絕提供獨立空間，持續鼓勵他們搬到沒有獨立衛浴和廚房的宿舍。部分學生聽從校方建議搬遷，但始終擔心著交叉感染的風險；還有人不顧可能面對的歧視，主動向室友透露，自己需要接受隔離，以警告他們注意被傳染的風險。

筆者指出，「學生是脆弱的人，不是病毒，應該像校園裡的其他人一樣受到尊重與保護。我們每個人在中國歷經恐懼、壓力和焦慮時，都採取大量防護措施來保護自己。當我們返回校園，這些政策和措施不但沒有保障我們的安全，反而使我們先前的努力白費，處於不安全的環境中。」

為此感到痛心與焦慮的同時，他們還注意到，返回校園的學生與其他學生的關係日益緊張，本來可以避免的衝突加劇，校園的各種平台都出現歧視中國人的言論。筆者呼籲，應該共同確保這些事情不再發生，要求校方執行檢疫時更加透明，修訂現有的公共衛生規定，相信校方不會讓面臨壓力及需要幫助的海外學生失望。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。