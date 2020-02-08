食堂刷N排「紙板隔離法」　陸員工轟腦洞！網刷新三觀：一蘭K書中心吧

▲陸員工轟腦洞！（圖／翻攝微博）

網搜小組／劉維榛報導

大陸國務院將武漢肺炎，統一稱為新型冠狀病毒肺炎，簡稱「新冠肺炎」，如今防疫專家證實，病毒可透過「氣溶膠傳播」，引發人心惶惶。有網友拍下，公司飯廳竟用簡陋紙板把桌子隔成一格一格，寒酸畫面曝光後，有人笑虧，「一蘭先知」、「一蘭：這我有專利 我一定吉」。

有網友在微博貼出照片，4人桌上放著「十字紙板」，他翻白眼抱怨「面對新型肺炎，又開發了單位綜管部的創造力。紙板隔離法！我不得不佩服他們的腦洞！求助，這算幾級防護，科學嗎？去食堂吃飯安全嗎？我是去食堂吃還是自帶飯，挺糾結，在線等，挺急的！」

類似照片也在PTT上瘋傳，台灣網友以「大陸飯堂新防範方式」為標題，笑虧「剛剛看到用紙板隔成一格一格的，一蘭表示：看來我還是有先見之明啊，先進防疫設計，台灣各大學的餐廳要不要改用壓克力？」

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▲簡陋紙板防疫，刷新網友三觀！（圖／翻攝PTT、微博）

大批網友看了也啼笑皆非，回應「這樣一隔起來就變拉麵店了」、「一蘭先知」、「紙板上的飛沫」、「一蘭表示：學我」、「靠X，這個是我們小時候防作弊用的吧」、「大陸這次之後，衛生條件改善工程要好好做」、「其實我覺得還可以…算有心了」、「其實是不錯啦，不過這個要每天換」、「這明明一蘭K書中心」、「這就是先進國家，真棒」。

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