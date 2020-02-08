登寶瓶星號「沒穿防護衣」只戴口罩！陳時中曝關鍵內幕：防護機制已足夠

記者邱中岳、游宗樺、林昱萱／基隆報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心已開始對1738名旅客進行發燒篩檢，而整體採檢送驗128位，結果預計於晚間9點出爐。此外，衛服部長陳時中於上午12時許也曾登船指揮，不過卻被外界發現，陳時中上船時並未穿著防護衣。對此，陳時中霸氣又溫馨的回應了：「基本的防護，我有戴外科口罩就夠了」。

▲陳時中表示，防護機制已經足夠。（圖／記者徐斌慎攝，下同）

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被問及為什麼沒有穿防護衣一事，陳時中表示，「我們有這樣的外科口罩已經足夠，在船上時不要亂摸，而要廣播的時候，我有戴上手套，是要下船時才把手套拿下來，基本上這樣防護是夠的。」此外，陳時中也強調，自己下船之後就有馬上洗手，因此這樣的防護機制已經足夠。

另外，對於寶瓶星號的最新情況，陳時中表示，「第一階段已經完成，跟大家報告，大概發燒篩檢做了2400多位，整體採檢送驗128位，原本預估抓70-100位，有比較高的原因是因為我們把標準調寬，第一階段篩檢有中國旅遊史；第二是看發燒篩檢過後跟健康評估共58位，另外2位是自行隔離的船員 ，其中一位有武漢旅遊史，但有自行隔離。」而整體篩檢結果將預計會在9點鐘出爐。

►我沒有遲到，是時間遲到了！