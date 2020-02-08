國民黨團提500億紓困條例　柯建銘：內容不能只是用喊的

▲國民黨團書記長蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，國民黨立法院黨團研議《109年新型冠狀病毒紓困條例》草案，針對受疫情衝擊的觀光、運輸、航空、醫療機構等相關產業，在總額500億內編列特別預算，予以紓困與補助，列入新會期優先法案。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國民黨團提出之紓困條例或其他解方，必須研判整體情勢後再來處理，「條例內容不能只是用喊的，應整體研判後再處理」。

因應武漢肺炎疫情持續蔓延，國民黨團書記長蔣萬安指出，「新型冠狀病毒紓困條例草案」最重的是給予第一線醫護、檢驗人員給予相關補助，居家隔離者、受影響的產業也依條件給予津貼，且若為公職人員主管單位應給予公假。

柯建銘表示，民進黨團已針對立法院新會期優先法案盤整的差不多，會在開議前整理好正式提出，但開議後除了處理優先法案，也必須關心武漢肺炎對台灣經濟的衝擊與影響，「這變成很重要的議題」，社會上對於紓困方案也都高度關注，但現在最主要還是以口罩與防疫的問題為優先，應該對行政部門表達支持。

針對國民黨團研議的《109年新型冠狀病毒紓困條例》草案，柯建銘強調「並沒有說一定要或不要」，必要時大家都可以互相討論，紓困條例必須研判整體情勢後再來處理，不過「條例內容不能只是用喊的」，也必須尊重行政院，目前民進黨也正在與行政院討論特別條例。

柯建銘進一步指出，現階段最重要的還是口罩與防疫問題，口罩部分沒有金額不足的問題，短期內用行政院的預備金就能處理。但紓困條例草案需要特別條例、特別預算處理，「我也要問蔣萬安怎麼擠出500億」。

▲民進黨團總召柯建銘 。（圖／記者李毓康攝）



依據國民黨團《新型冠狀病毒紓困條例》草案，針對受疫情影響的產業編列500億元特別預算紓困外，給予醫護及執行防治工作導致感染的人員補償，且增定防疫假扶助，還有強制隔離者可以請公假，另對於研發出疫苗的單位也應專案給予獎勵金。

草案規定，公、私立醫療機構執行醫療照護之醫護、藥事、檢驗及相關工作之人員，中央主管機關應給予補助或獎勵，如果不幸感染者，應給予醫療照護及補償。

除了增訂防疫照顧假，對於因為申請防疫照顧假影響勞工生計或雇主營運者，政府應予以適當之扶助。另外，居家隔離或配合治療的民眾，得請領防疫津貼，經衛生主管機關認定應強制居家隔離、集中隔離或隔離治療者，於隔離期間，其任職之公、私立機關、學校、團體應給予公假，不受相關法令規定之限制。

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