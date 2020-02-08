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無畏武漢肺炎疫情　歐美醫師來台參加世界顏面整形重建外科醫學會大會

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▲全球最大的世界顏面整形重建外科醫學會，在台灣台北國際會議中心TICC舉辦，王正坤醫師受邀擔大會委員、座長與講師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全球最大的世界顏面整形重建外科醫學會，在台灣台北國際會議中心TICC舉辦，王正坤醫師受邀擔大會委員、座長與講師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球最大的世界顏面整形重建外科醫學會（IFFPSS）每隔4年舉辦1次世界大會，於2月6-9日，在台灣台北國際會議中心TICC舉辦，超過150位全球知名顏面整形專家醫師學者蒞臨演講，歐美醫師並沒有受到武漢肺炎疫情影響，仍然出席台灣盛會，因為全球醫師覺得台灣的防疫工作，做得很好。

▲全球最大的世界顏面整形重建外科醫學會，在台灣台北國際會議中心TICC舉辦，王正坤醫師受邀擔大會委員、座長與講師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師也受邀擔任大會委員、座長與講師，演講3個醫學美容主題，包含埋線拉皮、皮秒雷射蜂巢透鏡與玻尿酸注射隆鼻。

王正坤醫師指出，台灣能夠承辦世界醫學大會，代表台灣的醫學實力超強。大會會長涂智文理事長表示，醫學教科書上遙不可及的全球大師們出現在台北，基於世界各大洲洲際輪辦的傳統，下次世界大會再回亞洲至少是12年後，而且不一定會由台灣舉辦，因此這次受到中華民國科技部與台北市政府全力支持，每個講師都帶來眾多的醫學新知嘉惠醫師。

埋線拉皮也是此次熱門的微整形講題，王正坤醫師上台演講時表示，國外埋線拉皮教科書的操作手法，有百分之5的操作方式是容易導致副作用的，所以必須對於操作手法加以改良。不能完全依照教科書的方法，否則埋線拉皮會出現副作用，副作用包含大型線材硬塊結節、壓迫血管、組織缺血、皮膚壞死、潰爛、細菌感染與肉芽腫等。

▲全球最大的世界顏面整形重建外科醫學會，在台灣台北國際會議中心TICC舉辦，王正坤醫師受邀擔大會委員、座長與講師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師埋線拉皮病人的數量是歐美醫師的數倍之多，經驗豐富，王正坤醫師表示，國外教科書的操作手法，是在同一個埋線傷口，同時穿入2到3條最粗的線，然後又把這2條最粗的線打結綁死，藉此固定皮膚。但是這個粗線的結節體積非常大，會壓住傷口，阻斷傷口血流，造成組織缺血、皮膚壞死、潰爛等，而且這種超級大的結節很難被皮膚吸收，傷口硬塊會持續非常多年，甚至需要開刀移除。修正後的方法是，不要貪圖綁緊皮膚的療效，不要採用最粗的線去打結，不要製造大的打結結節。關於埋線拉皮，在安全與有效之間，必須選擇安全，並且放棄部分療效，才不會造成遺憾。至於埋線拉皮之後，偶爾出現小結節，線材經皮排斥突出，紅腫、出血、輕微疼痛等，都屬於正常的術後反應，不用過度擔心，回診找醫師治療即可。

▲全球最大的世界顏面整形重建外科醫學會，在台灣台北國際會議中心TICC舉辦，王正坤醫師受邀擔大會委員、座長與講師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師提出修正教科書操作手法時，與會醫師，紛紛拍照講義與勤作筆記，避免踩入埋線拉皮的誤區。王正坤醫師也指導醫師如何治療埋線拉皮副作用，以照片講解，一位台灣病人出國埋線，造成粗線穿出臉頰，此病人回國之後，求診王正坤醫師協助拉出線頭。在這個全球最大的世界顏面整形重建外科醫學會IFFPSS，讓世界各國醫師感受到台灣醫療的進步。

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