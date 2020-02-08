國民黨500億紓困條例草案出爐　醫護人員、居家隔離給津貼

▲國民黨團書記長蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

因應武漢肺炎疫情持續蔓延，國民黨黨團書記長蔣萬安8日表示，黨團提出「新型冠狀病毒紓困條例草案」，草案中最重要的是給予第一線醫護、檢驗人員給予相關補助，居家隔離者、受影響的產業也依條件給予津貼，且若為公職人員主管單位應給予公假。

蔣萬安強調，這項草案可以讓民眾知道資源確定運用在迫切需要的人身上，也讓相關單位也有一條專法可依法行政，除了安定民心的作用之外，更可督促政府盡快提出因應未來經濟可能衰退的應變措施。

依據「新型冠狀病毒紓困條例草案」，針對受疫情影響的產業編列500億元特別預算紓困，公、私立醫療機構執行醫療照護之醫護、藥事、檢驗及相關工作之人員，中央主管機關應給予補助或獎勵，如果不幸感染者，應給予醫療照護及補償。

草案中也提及，如果醫護人員因為執行防疫工作導致身心障礙或死亡，除比照「災防法」標準給予給付，且受扶養親屬生活津貼、子女教育經費等，讓防疫人員無後顧之憂。

除此之外，對於因為申請防疫照顧假影響勞工生計或雇主營運者，政府應予以適當之扶助。對於居家隔離或配合治療的民眾，得請領防疫津貼，經衛生主管機關認定應強制居家隔離、集中隔離或隔離治療者，於隔離期間，其任職之公、私立機關應給予公假，不受相關法令規定之限制，更是避免因故隱匿病情之狀況。

蔣萬安表示，希望編列500億經費以特別預算案程序辦理，比照SARS時期，以特別預算方式，讓行政機關靈活運用，這些都是現在迫切需要的，也必需要有一條專法接受民意監督，確保政府把補助資源用在第一線人員以及受影響的產業。

蔣萬安表示，依照過去經驗，第一線防疫工作人員，在執行醫療照護的過程中可能涉及訴訟，政府也應該給予法律輔助。另外，紓困條例還有一個作用就是安定民心，有了法源依據，讓相關單位可以依法行政，讓民眾能了解，除了政府給予口頭承諾之外，還有專法的明文保障，讓大家能夠安心。

另一個重點是，此紓困條例可督促政府提早規劃可能發生的經濟損失，包括後續的民眾預期心理，都可能造成經濟衰退，讓中央跟進推出相關措施。蔣萬安表示，也歡迎其他黨團提版本加入討論，共識出來後就盡快逕付二讀、拚三讀通過。