　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真倒楣！騎車路過竟被椰子樹葉砸中　養工處管理疏失要賠錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市位於東區林森路龍山活動中心前，安全島上的椰子樹已搖搖晃晃。（圖／王家貞提供）

▲陳男騎車路過被椰子樹擊中受傷，養工處遭判賠21萬元。（資料照／王家貞提供）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名男子騎機車外出時被掉落的椰子樹樹葉砸中，造成他摔車倒地全身多處骨折，憤而怒告市府養工處有過失，橋頭地院審理後，認為養工處未善盡管理責任，判賠21萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓男子2019年4月28日騎機車行經楠梓右昌街，忽然被從天而降的椰子樹葉砸中，害他連人帶車倒地，造成頭部外傷、左胸肋骨骨折，事後辰男認為椰子樹為養工處管理的公共設施未妥善處理，因此依《國家賠償法》向養工處求償醫療費及精神撫慰金35萬元。

不過養工處也說，陳男指出有目擊證人，卻又說相關資料再交通大隊，檢視現場照片後，發現椰子樹葉已被移動過，除了違反《道路交通事故處理辦法》外，陳男的手臂在現場就已進行包紮，且樹葉掉落之前就有刮地痕跡，懷疑他騎車自摔應跟掉落的樹葉無關，沒有相關責任。

但養工處的說法仍然被推翻，根據交通隊提供的資料指出，另名何姓女騎士目前整起事件發生，當時她就騎在陳男對向車道，高空忽然有東西掉落砸中陳，隨後人車倒地，她趕忙上前查看，並把機車停在陳男後方，又說對方流了很多血，其他路人見狀也一併停下來協助陳男爬起來。

法官審理後，認為養工處並未對椰子樹善盡管理責任，導致樹葉掉落後擊中騎士明顯有疏失，審酌陳男提出的賠償金額後，降為21萬元較合理，全案仍可上訴。

ET快訊
LIVE／寶瓶星號靠岸返抵基隆港！防疫人員登船檢疫
首批武漢台商又1人發燒38.2度送醫！共6人住院、3人待驗
陸網質疑「大陸有瘟疫，黃安就回台」　他曝原因怒槓酸民
大陸武漢肺炎確診飆至3萬4546例　廣東省即起列「一級疫區」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄警吃薑母鴨後騎車拒酒測　派出所長連帶遭拔官

台中機械吊車變換車道不當　撞上機車！騎士受困車底不治

2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女疑吸毒助興暴斃死在床上

真倒楣！騎車路過竟被椰子樹葉砸中　養工處管理疏失要賠錢

不爽被叭！2男拿球棒下車對峙畫面曝光…大馬路上演全武行

亂倫免坐牢！台中惡姨丈性侵外甥女「已離婚緩刑」　狼父有獎狀也不用關　

爆料館長7前科！退役上校輸了　法官判「賠30萬」連續道歉15天

高雄「叭一聲」拿球棒下車　屁孩街頭開打…2人下場慘了

民眾排隊搶領口罩　南警積極開單取締機車違停民批不近人情

2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女疑吸毒助興暴斃死在床上

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

外交部：WHO到底有什麼毛病？ 　質問台北地區說「要改幾次名字」

高雄警吃薑母鴨後騎車拒酒測　派出所長連帶遭拔官

台中機械吊車變換車道不當　撞上機車！騎士受困車底不治

2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女疑吸毒助興暴斃死在床上

真倒楣！騎車路過竟被椰子樹葉砸中　養工處管理疏失要賠錢

不爽被叭！2男拿球棒下車對峙畫面曝光…大馬路上演全武行

亂倫免坐牢！台中惡姨丈性侵外甥女「已離婚緩刑」　狼父有獎狀也不用關　

爆料館長7前科！退役上校輸了　法官判「賠30萬」連續道歉15天

高雄「叭一聲」拿球棒下車　屁孩街頭開打…2人下場慘了

民眾排隊搶領口罩　南警積極開單取締機車違停民批不近人情

2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女疑吸毒助興暴斃死在床上

南非網球慈善觀賽人數創紀錄　費德勒雙殺納達爾場面超有愛

日網口罩「30元被喊到270元」醫護人員都買不到　日YouTuber嘆：羨慕台灣積極態度

湛藍水色超夢幻！南投仁愛鄉絕美瀑布秘境　還能免費泡溫泉

丹寧色躍上萬寶龍皮件　公文包都變年輕了

疫情持續升溫　雄獅旅遊主動取消4/29前出發大陸團體行程

中職／228再掀棒球熱　愛爾達完整直播官辦熱身賽

譚德塞批一般人「錯誤用口罩」造成短缺　WHO：對健康人不是都有用

李文亮確診武漢肺炎病逝　外媒關注「中國人聲援tag」內容震撼人心！

陸衛健委副主任王賀勝擔任湖北省委、常委

LIVE／寶瓶星號返抵基隆港！1709名台灣旅客差點成人球　防疫人員登船檢疫

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

館長贏了　李天鐸要賠30萬、道歉

長髮正妹淪街友3周超商避寒

荒野白骨驚爆神壇連環殺人案！子弒母後慘遭凌虐亡

2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女暴斃死在床上

高雄叭一聲拿球棒下車　屁孩街頭開打

書記走絕路　留紙條：受到莫名引力

小黑狗遭綑綁活活悶死　12年飼主判決出爐

廈門返台未回家　里長驚他住超商急通報　

寶瓶星號1700名台灣旅客要求回家　網怒嗆：別回來害人

超萌獒犬走失愛撒嬌！警輪流當保母

現役軍人猥褻女友國中雙胞胎女兒7次　判刑10年

台中惡姨丈性侵外甥女　罔顧人倫還拿跳蛋

獨／他入住旅店自我隔離　「大陸返台」業者立下逐客令

直播主控遭攝影師3P性侵　經紀人提誣告

更多熱門

相關新聞

論防禦性駕駛的重要性

論防禦性駕駛的重要性

最近有一個網路影片突然在摩托車騎士間掀起討論熱潮，影片內容是由英國南約克郡警方公布的車禍畫面，裡面拍到令人極為震撼、汽車與摩托車正面撞擊的瞬間。

活塞「白菜價」送走卓拉蒙德

活塞「白菜價」送走卓拉蒙德

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

桃園經國二號橋　進行伸縮縫更換

桃園經國二號橋　進行伸縮縫更換

即／林口騎士超車後失控　遭貨車輾臟器外露亡

即／林口騎士超車後失控　遭貨車輾臟器外露亡

關鍵字：

椰子樹養工處騎士

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面