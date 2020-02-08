真倒楣！騎車路過竟被椰子樹葉砸中　養工處管理疏失要賠錢

▲陳男騎車路過被椰子樹擊中受傷，養工處遭判賠21萬元。（資料照／王家貞提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄一名男子騎機車外出時被掉落的椰子樹樹葉砸中，造成他摔車倒地全身多處骨折，憤而怒告市府養工處有過失，橋頭地院審理後，認為養工處未善盡管理責任，判賠21萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓男子2019年4月28日騎機車行經楠梓右昌街，忽然被從天而降的椰子樹葉砸中，害他連人帶車倒地，造成頭部外傷、左胸肋骨骨折，事後辰男認為椰子樹為養工處管理的公共設施未妥善處理，因此依《國家賠償法》向養工處求償醫療費及精神撫慰金35萬元。

不過養工處也說，陳男指出有目擊證人，卻又說相關資料再交通大隊，檢視現場照片後，發現椰子樹葉已被移動過，除了違反《道路交通事故處理辦法》外，陳男的手臂在現場就已進行包紮，且樹葉掉落之前就有刮地痕跡，懷疑他騎車自摔應跟掉落的樹葉無關，沒有相關責任。

但養工處的說法仍然被推翻，根據交通隊提供的資料指出，另名何姓女騎士目前整起事件發生，當時她就騎在陳男對向車道，高空忽然有東西掉落砸中陳，隨後人車倒地，她趕忙上前查看，並把機車停在陳男後方，又說對方流了很多血，其他路人見狀也一併停下來協助陳男爬起來。

法官審理後，認為養工處並未對椰子樹善盡管理責任，導致樹葉掉落後擊中騎士明顯有疏失，審酌陳男提出的賠償金額後，降為21萬元較合理，全案仍可上訴。