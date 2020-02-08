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「雞姊女」劈斷警盾！拒隔離嗆：你過來我就砍　陸製盾牌不敵菜刀斷成兩半

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記者葉國吏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，中國大陸官方為了防堵祭出許多方法。一位浙江溫州女子因不願配合防疫工作，不惜拿出菜刀跟民警對峙，最後還把民警的盾牌劈成兩半，誇張程度堪稱周星馳電影《食神》中的雞姊。

根據《新京報》報導，2月5日16時許，浙江省溫州市鞋都派出所轄區內，有一名孫姓女子因不願配合防疫工作、拒絕定點隔離，憤怒的持刀與上門的民警對峙。

▲▼溫州一名女子拒絕隔離用菜刀砍斷警用盾牌。（圖／翻攝自YouTube／微博热点视频）

▲溫州一名女子拒絕隔離用菜刀砍斷警用盾牌。（圖／翻攝自YouTube／微博熱點視頻，下同）

孫女來自江蘇常州，是疑似病例密切接觸者，根據規定必須到集中隔離點接受醫學觀察。不過由於孫女不願配合，5日下午多位民警到其住所強制破門，孫女見狀菜刀跟民警對峙。

從影片中可以看到孫女情緒相當激動，對民警上門怒吼「我殺人啦？我放火啦？你來啊你！有本事過來我就砍！」民警見狀告知「你這樣會受到處罰的」，此話一出讓孫女更怒，拒絕到醫院檢查的態度更為堅持，民警透露接下來要強制送醫，孫女：「那你強制，今天我就砍一刀，信不信？」

沒想到孫女說到做到，真的用菜刀把民警的盾牌砍斷，目前，孫女已送至集中防疫隔離點，待隔離結束將對其涉嫌妨害公務行為追究刑事責任。

▼溫州女子被強制帶去隔離。

▲▼溫州一名女子拒絕隔離用菜刀砍斷警用盾牌。（圖／翻攝自YouTube／微博热点视频）

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