台北101曝「鑽石公主號乘客」踩點時間！北北基50景點全中　深夜發聲明回應

▲指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

國際郵輪「鑽石公主號」至今已有61人確診武漢肺炎，船上2694名旅客進入基隆與雙北觀光，中央流行疫情指揮中心7日首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，針對北北基地區民眾發送，並揭露郵輪乘客曾經到過的50個景點，其中台北101也在其中，對此台北101也在8日凌晨發出聲明，公布這些乘客到台北101的時間。

中央流行疫情指揮中心7日表示，針對鑽石公主號郵輪曾於1月31日停靠基隆港並有旅客下船觀光一事，已由疾管署組成調查小組，並於6日完成初步疫調，了解當天郵輪停靠及旅客下船動線環境等，並進行接觸者分類及匡列、下船旅客行程追蹤等；對於當日未隨船離境者均已掌握名單並進行14天居家隔離及健康監測。

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▲台北101。（圖／記者季相儒攝）

其中被點名的台北101，緊急在8日發表聲明【鑽石公主號遊客到訪台北101之說明】，全文如下：

1月31日來訪之鑽石公主號團員，進入台北101觀景台共有34位遊客加上2位導遊，來訪時間為上午9：00至10：30，全數遊客進入台北101觀景台前皆透過紅外線熱顯像儀和額溫槍監測體溫，確認皆無發燒症狀，且所有第一線服務人員皆配戴口罩，消弭病毒於台北101傳播之機會。

因應疫情指揮中心發布之警訊，敬請1月31日上午9：00-11：00來訪台北101觀景台之53位台灣遊客，配合中央疫情指揮中心之通知，自主健康管理至2月14日，盡量避免外出，如需外出應全程配戴口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚各量體溫一次，出現不適症狀，立即撥打防疫專線1922，依指示就醫。

健康管理與追蹤，確保員工與顧客之安全

自疾管署於1／21發布確診案例後便啟動觀景台設置熱顯像儀運作，搭配額溫槍檢測體溫，發燒者不可入內並勸導就醫。1／21至今於觀景台服務的第一線員工，已進行全面體溫偵測與追蹤，目前確認所有員工體溫皆為正常，且無呼吸道不適之症狀。台北101第一線工作人員全面配戴口罩並進行健康管理追蹤，隨時掌握員工健康狀況。

全面消毒與全棟排換氣，確保場域安全

1／23起辦公大樓與觀景台於營業時間進行全棟全時段排換氣；購物中心於開館前進行全館排換氣，確保全場域空氣清新安全。已完成特殊傳染性肺炎全場域清潔消毒（每週一次），並於館內電梯、手扶梯、洗手間與茶水間等公共區域進行每1～2小時例行性環境消毒。台北101常備之手部消毒機超過40台，遍布全場域之公共區域，包含電梯、手扶梯、進出口，轉換層與公共區域等定點，並完成清點，確保數量充足無虞。

台北101全力配合中央疫情指揮中心指引，確認防疫作為之執行狀況與清點備品，確保應變措施，積極消弭病毒於台北101傳播之機會，保護遊客、顧客、租戶、員工等所有人之安全。

【台北市】

陽明山竹子湖

故宮博物館

101

忠孝敦化

忠孝復興

永康商圈

南門市場

中正紀念堂

自由廣場

中山堂

西門町

龍山寺

西昌街青草巷

圓山大飯店

大直忠烈祠

台北市孔廟

台北市保安宮

迪化街

台北車站

【新北市】

十分寮

十分老街

瑞芳南雅奇岩

九份老街

野柳

萬里區龜吼

【基隆市】

基隆港

調和街

碧砂漁港

和平島

正濱漁港

白米甕炮台

外木山

中正公園

基隆文化中心

基隆廟口

基隆市仙洞

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註：部份警示點以「未命名」顯示，需上地圖確認。