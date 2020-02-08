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台北101曝「鑽石公主號乘客」踩點時間！北北基50景點全中　深夜發聲明回應

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▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

國際郵輪「鑽石公主號」至今已有61人確診武漢肺炎，船上2694名旅客進入基隆與雙北觀光，中央流行疫情指揮中心7日首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」，針對北北基地區民眾發送，並揭露郵輪乘客曾經到過的50個景點，其中台北101也在其中，對此台北101也在8日凌晨發出聲明，公布這些乘客到台北101的時間。

中央流行疫情指揮中心7日表示，針對鑽石公主號郵輪曾於1月31日停靠基隆港並有旅客下船觀光一事，已由疾管署組成調查小組，並於6日完成初步疫調，了解當天郵輪停靠及旅客下船動線環境等，並進行接觸者分類及匡列、下船旅客行程追蹤等；對於當日未隨船離境者均已掌握名單並進行14天居家隔離及健康監測。

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▲▼台北101,臺北南山廣場,信義計畫區,台北市信義區,商辦,摩天大樓。（圖／記者季相儒攝）

▲台北101。（圖／記者季相儒攝）

其中被點名的台北101，緊急在8日發表聲明【鑽石公主號遊客到訪台北101之說明】，全文如下：

1月31日來訪之鑽石公主號團員，進入台北101觀景台共有34位遊客加上2位導遊，來訪時間為上午9：00至10：30，全數遊客進入台北101觀景台前皆透過紅外線熱顯像儀和額溫槍監測體溫，確認皆無發燒症狀，且所有第一線服務人員皆配戴口罩，消弭病毒於台北101傳播之機會。

因應疫情指揮中心發布之警訊，敬請1月31日上午9：00-11：00來訪台北101觀景台之53位台灣遊客，配合中央疫情指揮中心之通知，自主健康管理至2月14日，盡量避免外出，如需外出應全程配戴口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚各量體溫一次，出現不適症狀，立即撥打防疫專線1922，依指示就醫。

健康管理與追蹤，確保員工與顧客之安全

自疾管署於1／21發布確診案例後便啟動觀景台設置熱顯像儀運作，搭配額溫槍檢測體溫，發燒者不可入內並勸導就醫。1／21至今於觀景台服務的第一線員工，已進行全面體溫偵測與追蹤，目前確認所有員工體溫皆為正常，且無呼吸道不適之症狀。台北101第一線工作人員全面配戴口罩並進行健康管理追蹤，隨時掌握員工健康狀況。

全面消毒與全棟排換氣，確保場域安全

1／23起辦公大樓與觀景台於營業時間進行全棟全時段排換氣；購物中心於開館前進行全館排換氣，確保全場域空氣清新安全。已完成特殊傳染性肺炎全場域清潔消毒（每週一次），並於館內電梯、手扶梯、洗手間與茶水間等公共區域進行每1～2小時例行性環境消毒。台北101常備之手部消毒機超過40台，遍布全場域之公共區域，包含電梯、手扶梯、進出口，轉換層與公共區域等定點，並完成清點，確保數量充足無虞。

台北101全力配合中央疫情指揮中心指引，確認防疫作為之執行狀況與清點備品，確保應變措施，積極消弭病毒於台北101傳播之機會，保護遊客、顧客、租戶、員工等所有人之安全。

 

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註：部份警示點以「未命名」顯示，需上地圖確認。

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