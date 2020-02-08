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「寶瓶星號」40多人有中國旅遊史　陳時中：1人確診全部留船隔離

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記者葉國吏／綜合報導

「寶瓶星號」郵輪8日下午即將停靠基隆港，指揮中心將登船對1738名旅客進行發燒篩檢，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫。根據了解，船上有40多人在過去一個月有中國旅遊史，讓指揮中心不敢大意，陳時中也說，只要有一人陽性將全數留船隔離。

中央流行疫情指揮中心已決議將登船進行發燒篩檢，若有人不幸確診，確診者會依規定送醫院隔離治療，其餘留船隔離14天，現傳出外籍旅客恐成人球。陳時中表示，病毒沒有分本國與外國人，明天會先與旅客說明情況與發燒篩檢，全數都會採檢送驗，會在最快的時間內去達成。

▲麗星郵輪,寶瓶星號。（圖／記者李毓康攝）

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▲寶瓶星號將在今天靠岸。（圖／記者李毓康攝）

寶瓶星號包括船員共有1738人，原本今日將先停靠沖繩那霸，讓外籍旅客下岸，但最新消息指出，日方已2次拒絕郵輪靠港，船方已放棄，將直接開回台灣，預計8日下午抵達基隆港，停靠西三碼頭。

陳時中指出，等郵輪靠港，就由有防疫人員登船進行發燒篩檢，如果都沒有症狀，就可自主健康管理14天，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫，其他人留在船上完成檢查。如果檢驗單位確診是陰性，船裡沒有接觸史的可能，就回去做自主健康管理，但有人確診，確診者送醫，其他人留船隔離14天。

陳時中透露，船公司回報船上旅客無人有中國旅遊史，但根據指揮中心實際調查，發現40多人過去30天有中國旅遊史。

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