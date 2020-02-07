民眾排隊搶領口罩　南警積極開單取締機車違停民批不近人情

▲台南市警一分局員警逕舉發民眾機車違規停車引起民怨，民眾是因要領口罩不得已才規停車，認為警方開單告發依法有據，卻不近情理。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區北門路一段光南大批發2月7日、8日上午11時一連2天各發放免費口罩1人5片，每天10000片，有2千人受惠，吸引眾多民眾一大早就到場排隊，許多民眾騎機車到場，因北門路段機車位原本就供需失衡，許多民眾被在場負責交管疏導的警一分局員警逕行告發，引起民怨批評員警不近人情。





台南市東區光南大批發門市許小姐說，台南門市營業時間是上午10時至晚上10時，為了做好這件善事，員工6日晚上動員將口罩以1包5片先行分裝，以提高發放速度，7日上午10時開始，20多名員工都投入口罩發放工作，門市先停止營業，進行相關排隊動線引導，10時以後開始發送號碼牌，11時開始發送口罩，口罩發送時依號次叫號領取，1人1份，沒有號碼牌者則不發放以符公平。

現場排隊民眾，最早排的人是從7日清晨6時多就來排，人龍從光南大批發門市前排到衛民街地下道，再穿過地下道排到後火車站附近，有效緩解空間不足問題，排隊人龍長度約1000公尺以上。據了解光南大批發的該批口罩，經台北市消防官稽核，認為係一般型口罩，並非外科醫療等級口罩，不符武漢肺炎防疫需求，外界認為應會減低排隊領取民眾意願，但從現場民眾仍大排長龍來看，現在民眾是「有比沒有好」，先搶先拿再說。

由於光南大批發台南市門市位於東區北門路鬧區，路面不寬且平日車流量很大，是台南市警方重點交通整理路段，台南市警一分局派員警到場協助維持通秩序，並逕行進行取締違規停車。

由於北門路汽機車停車格位嚴重不足，許多民眾係騎機車到場，違規停車排隊搶領口罩，雖領了5片免費口罩，卻被警方逕舉發違規停車，吃了1張600元罰單，等於1片口罩價值100多元，實在是得不償失，直呼好貴的「口罩」！

台南市警一分局指出，東區光南大批發於7、8日免費發放口罩，因應排隊人潮秩序，第一分局期前與店長協調領取排隊動線，店家出動工作人員10名，並手持排隊方向牌面引導民眾，第一分局配合派遣警力4名維持現場秩序，7日11時起發放，12時30分結束，因事前縝密規劃動線，由北門路騎樓接衛民街地下道，再延伸至台南知事官邸音樂會館周邊，排隊人潮秩序良好，北門路段行車交通順暢。

警方說，光南大批發響應國家防疫措施，所為善行義舉，共推「防疫大家一起來，將口罩留給有需要的人」，警方呼籲排隊人潮守秩序，不要違規停車。

一分局因應明8日光南大批發免費發放口罩，持續編排警力維持秩序，期前加強勸導排隊民眾勿違停車輛，應停放合法停車空間，避免影響其他用路人或店家通行權益。