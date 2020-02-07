「零湖北接觸史」5人仍染武漢肺炎　疾控中心破案了

▲上海市有5人「零湖北接觸史」，但仍感染武漢肺炎。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎疫情在大陸各地區蔓延，大陸上海市政府7日下午召開記者會，針對市內5人「無湖北接觸史」卻感染武漢肺炎案例進行解釋。疾病預防控制中心主任付晨表示，其中3名病患1月曾經到安徽旅行，結果恰巧接觸到當地的感染者，進而把武漢肺炎帶回上海，並且感染另外2名親友。

疾病預防控制中心主任付晨表示，5名病人確診時自述沒有湖北接觸史，也沒有到湖北省等重點地區旅遊，所以不清楚是如何被感染的。他們詳細檢查5人的基本資料、基礎疾病情況、發病前14天居住史和旅行史等，並且查驗他省的疫情情況後，確認5人應該是「聚集性病例」。

▲A病患3人在安徽蚌埠與確診武漢肺炎病患接觸。（圖／路透社）

付晨解釋，其中A、B、C共3例病例為一家人，他們自述均沒有與任何接觸史，也沒有到疫區旅遊或居住，僅1月14日曾經到安徽蚌埠旅行；安徽蚌埠2月5日發布消息，「有5名確診武漢肺炎病患，1月11日至19日期間，曾經到當地一間健身房健身。」

病人A、B也坦承在安徽蚌埠旅遊期間，確實曾多次到該健身房活動，而A病例回到上海市後，另與D、E等人聚餐，因此把病傳染給D、E，5人最後確認為聚集性病例。疾病預防控制中心表示，民眾在疫情流行期間，一定要減少外出、聚餐聚會等，盡量少到人群聚集、環境密閉的場所，避免類似情況再度發生。