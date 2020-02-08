「武漢今晚全城吹哨」！市民醫院前自發獻花　悼念李文亮醫師

▲武漢市民自發到醫院門口獻花，為李文亮醫生致哀。（圖／翻攝自財新）



記者王致凱／綜合報導

被稱為新型冠狀病毒「吹哨人」的武漢眼科醫師李文亮，因防疫過程遭感染肺炎，經全力搶救後無效，於7日凌晨病逝於武漢中心醫院。不少武漢民眾得知消息，自發性前往醫院門口獻花致意；另外也有網友號召民眾共同點燈、吹口哨，紀念這位用生命預警的英雄。

根據財新網報導，2月7日凌晨3時48分，武漢中心醫院官方微博發布消息，正式宣布李文亮醫師搶救無效，於凌晨2時58分病逝，年僅34歲。當天在武漢中心醫院門前，有市民自發前來敬獻花束，表達對「吹哨人」李文亮醫師的哀思。

另外，也有武漢市民在網路上發起「今夜，我為武漢吹哨」活動，號召武漢、湖北和各地民眾共同於晚間9時在家點亮燈光、吹嚮口哨，「祭奠為武漢吹哨、揭露疫情的李文亮醫生」，同時也用燈光和哨音，祭奠在疫情中永逝、甚至來不及道別的親朋好友。

發起人呼籲大眾，先於晚間8時55分關燈10分鐘，共同為逝去的民眾默哀5分鐘；之後，用手中能發出亮光的所有物品指向窗外，並集體吹響口哨，或是啟動其他發聲裝置5分鐘，共同為吹哨人送別。發起人還特別提醒參與者全程關閉窗戶，避免病毒傳播。

李文亮為武漢大學醫學部校友，確診前在武漢中心醫院眼科醫師。李文亮之所以受到關注，是因為他最初發現了武漢華南海鮮市場出現不明疫情，病人檢測報告顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，並在12月30日將此消息傳給自己班級同學的群組。

李文亮的發文隨後被截圖廣傳，他也立刻被上級約談，還被轄區派出所嚴正批評告誡，並且要求他簽下訓誡書悔改。但實際上，就在李文亮示警同學的同一天，武漢衛健委就向武漢市醫療機構發布公告，提到多名患者感染「不明肺炎」，要求相關單位注意救治。

李文亮事後仍繼續在醫院工作，期間接觸到一名感染新型冠狀病毒的患者，導致自己也被感染而咳嗽，病情逐漸加重，最後住進重症隔離病房。2月1日，李文亮確診罹患新型冠狀病毒肺炎，病情於5日惡化。6日晚間傳李文亮9時30分心跳停止，隨後院方為他裝上葉克膜搶救，但最終仍回天乏術。

得知李文亮病逝的消息，各界大眾紛紛對這位優秀醫師表達懷念與哀悼之意。母校武漢大學也在第一時間，用「一路走好」四個字為李文亮送行。據悉，李文亮身後留下一個5歲孩子，以及即將臨盆的妻子。