買菜「接觸15秒」確診武漢肺炎　醫師說話了：不用這麼久也會感染！

▲56歲的男子逛市場，15秒被感染武漢肺炎。（圖／pxhere）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江寧波日前傳出一例「15秒遭感染」新型冠狀病毒的案例，一名56歲的男子未戴口罩逛菜市場，經過一名感染武漢肺炎的女子身旁，時間僅短短15秒，卻被感染病毒，4日已經確診。對此，浙江杭州樹蘭醫院的盛國平醫師表示，其實不用15秒也會感染，跟時間無關，市民還是盡量少出門。

綜合陸媒報導，江北區公安部門指出，區內4日出現5例新型冠狀病毒確診案例，但有名56歲男子發病14天前皆沒有在疫區居住、旅行，也沒有跟野生動物有過接觸，與其他感染者也不認識，因此可能有其他的感染途徑。

▼男子沒戴口罩逛市場，意外感染武漢肺炎。（示意圖／記者屠惠剛攝）



公安調查後發現，原來這名男子1月23日曾前往菜市場買菜，順便在某個攤位參與祈福活動，與一旁確診的女病患接觸15秒，雙方皆沒有戴口罩，因此才遭到感染。

這起事件引起一片譁然，新型冠狀病毒的傳染性更是令人吃驚。對此，浙江杭州樹蘭醫院感染科副主任盛國平醫生醫師指出，其實感染與否與接觸時間無關，只要空氣中病毒濃度夠大，「哪怕不用15秒，他也可以感染，並且成為一個顯性的感染者。」

盛國平說到，目前仍不建議民眾前往密閉的公共場所，空氣不容易流通，病毒存留的時間就相對較長。

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