合順與祥寶兩企業助防疫　捐贈桃市府防疫物資

▲合順聯合醫學集團捐贈75%酒精隨身瓶及口罩給桃園市政府。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內合順聯合醫學集團及祥寶尊榮長期照顧服務集團，7日分別捐贈75%酒精隨身瓶及口罩，提供給桃園市第一線檢疫人員、協勤警力、里幹事、長照機構使用；市長鄭文燦代表市府受贈，除力表感謝兩企業捐贈並指出，面對疫情持續升溫，請各局處務必提高警覺，落實各項防疫作為。

▲合順聯合醫學集團捐贈75%酒精隨身瓶及口罩給桃園市政府。（圖／市府提供）

鄭文燦提及，目前尚未發生居家檢疫或隔離個案確診的病例，但防疫單位仍須以高標準應對，包括加強宣導居家檢疫措施是保護自己，同時保護他人，必要時針對屢次違規個案祭出重罰，發揮嚇阻效果；鄭市長也指示公所及衛生所，應掌握該區居家檢疫人數狀況，並給予負責第一線工作的里幹事必要協助與鼓勵。

由於目前市面上，包含醫用口罩、75%酒精、乾洗手液、額溫槍等防疫物資出現短缺情況，鄭文燦也指示法務局積極查處有無業者不法囤積防疫物品，或哄抬價格，務必勿枉勿縱；至部分公務機關尚缺乏額溫槍、口罩等防疫物資，鄭市長也請經發局、秘書處積極聯繫廠商，若有庫存，加速採購效率。

另外，口罩販售實名制昨日上路，桃園分局針對轄內600處特約藥局加強巡邏，防止排隊糾紛，截至2月6日18時止，現場排隊秩序皆良好。

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