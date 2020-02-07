2020龍潭慶祝元宵節民俗活動　警方交通疏導管制籲民眾遵守

▲因應龍潭元宵節系列活動警方對週邊道路進行管制疏導措施。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導



桃園市龍潭慶元宵計有「龍潭迎財神繞境祈福」及「龍潭迎古董嘉年華」等各項民俗表演活動，將於8、9日連續2天在龍潭區市區街道盛大舉行，依警方歷年執行交通管制疏導經驗，屆時預計將吸引數萬人民眾前來，龍潭警分局以現有警力為主，將重點於遶境活動周邊道路執行交通管制及疏導。

▲▼警方呼籲自行開車前往民眾請配合管制及疏導。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局針對活動會場及周遭道路加強交通管制路段及方式如下：

道路雙向管制：2月8日8至22時-龍潭迎財神繞境祈福

1.東龍路（北龍路至五福街口）2.龍青路（全線管制）3.北龍路（中正路至神龍路口）4.聖亭路（中豐路至神龍路口）5.龍元路（東龍路至神龍路口）。

2月9日12至21時-龍潭迎古董嘉年華1.公園路(北龍路至五福街口)2.健行路(大昌路至公園路口)3.五福街(大昌路至中正路口)4.中正路(五福街至北龍路口-踩街隊伍穿越路口時)5.北龍路(中正路至神龍路口)6.聖亭路(中豐路至神龍路口)

7.龍元路(東龍路至神龍路口)8.東龍路(東龍路200巷至北龍路口)9.龍華路(北龍路至中正路194巷)。

單向調撥通車：

2月8日8至22時-龍潭迎財神繞境祈福-中正路(龍青路至北龍路口-往平鎮分向)。2月9日12至21時-龍潭迎古董嘉年華-中正路(五福街至北龍路口-踩街隊伍通過路口後)。

龍潭警分局分局長蕭欽杰特別呼籲民眾，假日前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通。

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