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那畫面太美我不敢看！「自然界燈會」發光6景點　「夢幻藍調」人生必朝聖

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▲▼燈會,花燈,元宵,藍眼淚。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

▲海洋生物自體發光，在一片暗黑的海中顯得奪目耀眼，在世界各地都蔚為奇觀。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

元宵節快到了，全台各地燈會已蓄勢待發，準備以燦爛花燈照亮夜空，隨著科技進步，近年來的燈會進化，使用互動科技和聲光效果讓燈會活動更熱鬧、更炫目。不過武漢肺炎疫情仍持續延燒，今年可能有不少人選擇不出門逛燈會、賞花燈，除了待在家看電視轉播「人造」的燈會實況之外，不妨也趁機了解一下自然界的「燈會」盛況吧！國外網站《mnn》整理6處海洋中的發光景象，每個場面都美得令人目炫神迷，讓人忍不住讚嘆大自然的神奇魔力。

1.馬爾他藍洞

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位於南歐的馬爾他因自然景觀壯闊，是許多電影、戲劇的拍攝地，最著名的景點「藍洞」，只有特別許可的船才能到達，海岸周圍環繞著高高的懸崖，並不斷被海浪撞擊而形成洞窟，身在洞窟中能看見隨著光線折射，閃耀著各種不同彩度的藍色，清澈海水下還可見水中生物，是舉世聞名的旅遊勝地。

▲▼燈會,元宵節,花燈,藍眼淚。（圖／翻攝自Pixabay）

▲藍洞是舉世聞名的觀光景點，每年都吸引眾多遊客前往朝聖。（圖／翻攝自Pixabay）

2.波多黎各螢光湖

波多黎各的三處海灣中，有數以百萬計的單細胞微生物會在夜晚時分閃耀發光，其中的螢光潟湖最受觀迎，人們可以乘船穿過發光的海面，當湖水中的魚游動時便會帶出如流星般的光跡，近距離以肉眼親眼見證這有如海中銀河般的奇景，絕對令人一秒都捨不得眨眼。

3.加州聖地牙哥海灘

加州聖地牙哥周圍海域中有藻類，白天時呈現淡淡紅色，到了晚上被海水攪動時會發出明亮的藍色光芒，被潮汐沖上岸的藻類照亮海灘，此時和戀人漫步海邊浪漫氣氛更加升級。不過這個現象的出現時機至今無法準確掌握，想看見這樣的美景還得有非常好的運氣才行。

4.佛羅里達納瓦拉海灘

溫暖的夏季是適合前往佛羅里達州的好時機，到了夜晚，乘著船能在潟湖中看見浮游生物和魚類在水中移動，讓水發光的模樣，根據佛羅里達旅遊網站的說法，這會讓「魚看起來像藍色的彗星」。當潮水向岸邊打來時，還可以不時在海灘上看到這種發光美景。

5.日本富山灣

每年3到6月，富山灣的海灣會被成千上萬隻從海洋深處浮上來繁殖的螢烏賊給淹沒。當它們充滿水域和海灘時，遠看就像一顆顆閃耀的星星。如此壯觀的場面總會吸引眾多遊客，當然也會吸引不少漁民前往捕撈。

▲▼燈會,元宵節,花燈,藍眼淚。（圖／翻攝自ANA官網）

▲每年進入螢烏賊春天產卵的時期，就能在日本富山灣看見螢烏賊發出藍色的光芒將日本海面點亮。（圖／翻攝自ANA官網）

6.台灣馬祖

馬祖藍眼淚被CNN列為世界15大奇景之一，夜光蟲的聚集讓每年3月起的馬祖海上和岸邊呈現一整片藍光美景，為了讓遊客更方便追淚，連江縣政府整理出「4鄉5島」最適合觀淚又安全的「25個淚點」，馬祖還有一座藍眼淚生態館，能以4D環繞虛擬實境、360度虛擬現實，身歷其境地認識藍眼淚。

▲▼燈會,花燈,元宵,藍眼淚。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

▲馬祖「藍眼淚」曾被CNN列為世界15大奇景之一。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

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