佛心全台第一！讓司機的配偶請防疫照顧假　高雄漢程客運補貼6成薪資

▲ 漢程客運首創員工配偶請防疫照顧假，補貼配偶的6成薪資。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因應武漢肺炎防疫需求，中央流行疫情指揮中心表示，因全國高中職（含）以下學校延遲開學兩周，12歲以學童的家長其中1人可以請防疫照顧假，但若是客運駕駛請了假，勢必會影響到民眾不便，為了讓客運駕駛能安心工作，高雄市漢程客運率先推出司機配偶申請防疫照顧假，就依照育嬰留停補貼6成薪資。

漢程客運韓洪開總經理指出，客運公司年後雖都有預備好駕駛人力，但考量到大眾運輸位市民基本需求，一旦過多駕駛要申請防疫照顧假，怕會對高雄市民造成行的不便，為讓駕駛安心持續在運輸岡位上為民服務，只要駕駛的配偶申請防疫照顧假，就依照育嬰留停補貼，發給配偶6成薪(依配偶薪資計算)，若以月薪3萬2500元，請14天最高可領約9100元。

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▲韓國瑜特別感謝業者貼心。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市長韓國瑜表示，感謝漢程客運，這是第一個全國首創，也就是說漢程客運集團對於員工的照顧，是走在全國最前面，讓司機心情穩定下來，關鍵是收入不會減少，且二月正逢開學，孩子要註冊，這時收入減少的確會給家族帶來比較大的困難，漢程是願意首先拋出德政，「我覺得如果每個行業都能跟進，廣大的勞工朋友眷屬，一定會得到照顧。」

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