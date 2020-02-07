男返台有家歸不得待超商…所有人驚呆！人送檢疫所全店大消毒

記者羅志華、陳雕文、邱中岳／台北報導

北市信義區1名男子從廈門返台，但未在家自主檢疫，里長上門找人時找不到人，透過另一個地址發現，該男竟長時間待在超商，緊急通知衛生局緊急通報派員到場，並將該名男子送往檢疫所進行檢疫，據悉，男子返台後因家庭因素沒地方住，所以長時間才待在超商。

據了解，7日下午3時許，有民眾在信義區一家超商外，發現有防疫人員在超商內外進出，且甚至還高規格對店家消毒，也po網提醒民眾「非常時期請大家不要靠近」。

▲1名男子從廈門返台居無定所，未自主檢疫又待超商，衛生局緊急送檢疫所觀察。（圖／記者羅志華攝）

調查發現，該名男子從大陸非疫區的廈門返台，需要在家「自主檢疫」，但里長上門關心時，男子竟不在家，透過男子所另一個地址找人。

里長以及區公所人員最後發現所留地址竟是超商，並發現該名男子就帶著行李坐在裡面，緊急通報衛生局由消防人員送往檢疫所檢疫。

事後了解，男子返國後因家庭因素無家可歸，所以長時間帶著行李在信義區這間超商逗留，晚上也在附近找地方睡，且因未檢疫，又居無定所，所以衛生局安排帶往檢疫所。

7日下午4時許，救護車一到檢疫所，身穿防護衣的防疫人員先與檢疫所內人員通報，隨即協助該名男子走下救護車，並由防疫人員幫忙提著行李進入檢疫區。

▲有網友貼文在信義區一家超商，有大批防疫人員進出，且進行全面消毒。（圖／畫面翻攝信義區三兩事）

因該名男子長時間待在該家超商，衛生局也派出大批防疫人員進行全面消毒，除了店外的玻璃之外，連店內的陳設以及物品也都一併清潔。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

隔離者衣物曬陽台！親友寄放物資鐵牛車統一拖運…隔離區發放

影／武漢專機返台隔離生活曝！繭居套房沒電視…三餐叫外送「每餐限80元」

