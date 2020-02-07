屏東縣政府配發防疫口罩高效率　屏醫公會向衛生局致謝

▲屏東縣醫師公會拜訪衛生局致贈橘子為防疫人員打氣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

武漢肺炎爆發嚴重疫情後，全台皆鬧口罩荒，屏東縣政府收到中央流行疫情指揮中心釋出的防疫外科口罩後，4天來已配發7萬6900片給第一線防疫人員，展現防疫高效率，屏縣醫師公會理事長鄭英傑7日率領公會幹部拜訪衛生局，向局長施丞貴及第一線防疫人員的辛勞表達感謝。

鄭英傑理事長表示，早在1月9日代表公會與衛生局開會因應中國大陸武漢不明原因肺炎，中央流行疫情指揮中心於1月21公布我國確診首例境外移入武漢肺炎個案，施局長隨即聯絡他，緊急於1月26日大年初二召集公會各幹部至衛生局召開應變會議，盤點醫療資源及規劃人力支援機制，公會並於2月4日邀請衛生局召開防疫物資基層診所因應會議。

他說，衛生局為確保第一線防疫人員有充足口罩，配合中央釋出外科口罩，並將口罩優先發放給傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院，並請轄內醫院、照護機構及相關單位至衛生局領取口罩。

施丞貴局長表示，醫療機構、照護機構及縣府相關單位是防疫工作的第一線，因應疫情需要，衛生局2月3日收到防疫外科口罩後，2月4日起開始盡速發放，基於防疫強度考量，這次外科口罩優先發給予傳染病應變醫院、隔離醫院及急救責任醫院。另基層醫療（事）機構及照護機構因配合負擔防疫工作，也列為發放對象，醫師公會為此特表感謝，同時也共體時艱與「醫療廢棄物合作社」合作，將口罩配送給基層診所，共同建構安全防疫網。

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