謝謝醫護「我還是很幸運的」！　華南海鮮市場工作確診患者痊癒

▲荊州出現武漢肺炎第一個痊癒案例。（圖／翻攝自每日人物）

記者郭卉寧／綜合報導

武漢肺炎爆發後，大陸確診病例不斷上修，但也不時傳出患者未能接受有效治療，或遲遲無法確診的傳聞。不過，荊州一名曾在華南海鮮市場工作，而染上武漢肺炎的病患王平（化名），並未處於這些艱難處境中，反而得到良好的醫療照顧，最後也康復出院，成為荊州目前唯一的治癒案例，他感激地說：「我還是很幸運的。」

根據《每日人物》報導，王平表示，在華南海鮮市場關閉當天，身體突然感到不適、渾身疼痛，原以為是小感冒，就去診所看病打針，隔天繼續工作，沒想到過沒兩天，就感到胸悶，且發燒不退。之後他從新聞得知，華南海鮮市場內有多人感染武漢肺炎，因此，他也連忙到武漢紅十字會醫院做檢查，但也未查出病狀，直到他回到老家荊州胸科醫院後，才被確診為武漢肺炎。

王平表示，華南海鮮市場的衛生狀況不佳，裡面賣野味的20多個店鋪都集中在一條街上，經常傳出一些難聞的氣味，而市場裡的人也因工作緣故，幾乎都沒戴口罩，起初確診時，他覺得自己運氣很不好，「我親戚在市場待了一星期也沒事，就我一個人有事。」後來王平被送進隔離病房治療，每天都不斷重複量體溫、輸液、抽血、化驗等檢查，一待就待了整整21天。

▲醫護人員全力救治武漢肺炎病患。（圖／翻攝自每日人物）

王平指出，一開始病情不斷加重，他感到呼吸困難，整個人恍恍惚惚，一點力氣都沒有，也吃不下飯，所幸在護士的輪流照護下，狀況才逐漸恢復穩定，且從重症隔離病房轉往輕症隔離病房，之後也就順利出院。

他表示，目前身體狀況良好，只是比生病前瘦了一點，原本體重約75公斤左右，現在剩70公斤，「我覺得我還是很幸運的，要是在武漢，我估計治療不上，可能直接就讓我回家，但荊州只有我一個人，所以得到充分的治療，我很感激他們救了我一命。」

王平的主治醫師、感染科主任劉昌華則表示，因為有關注華南海鮮市場關閉的事件，一得知王平有在那工作的經驗，就提高警覺，立即疏散正在看診的病患，並將王平單獨隔離。他指出，醫院沒有考量治療藥物的費用，一心只能搶救王平的命，甚至還成立專班，3個護士輪班照顧王平，幸好後來病情逐步緩解，狀況也穩定下來。

劉昌華說，王平出院時不斷感謝醫護人員，甚至還表示「雖然你穿著防護服，我不是認識，但你一講話，我就知道是你」，讓人特別動容。劉昌華也表示，目前醫院還有一名確診病患，狀況不太好，但王平康復出院，給這名病患很大的信心，「他很認真配合治療，估計7到10天後，他會成為我們第二例出院的病人。」