不會再多了！「鑽石公主號新增41名確診」公主遊輪：最後一批檢疫

▲鑽石公主號確診增至61例。（圖／達志影像／美聯社）

記者彭懷玉／台北報導

「鑽石公主號」今（7日）再度爆出經過檢驗，又多了41名確診，繼5日發現10名確診，6日又再確認10人感染新型冠狀病毒，目前這艘船上總計有61人確診，其中包含一名台灣女性，公主遊輪稍早發聲明表示，日本衛生當局已確認上述樣品為最後一批檢疫結果。

公主遊輪表示，「鑽石公主號」今日確認新增41名感染2019新型冠狀病毒，使得船上確診總數來到61人，昨日則有包含一名台灣女性確診。目前新增41名的感染者中，包含21名日本籍、8名美國籍、5名加拿大籍、5名澳洲籍、1名阿根廷籍和1名英國籍。

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▲鑽石公主號 。（圖／達志影像／美聯社）

NHK報導指出，船上有273人出現發燒與咳嗽等的症狀，或是曾與疑似患者有過接觸，至今他們的樣本都已採集完成。厚生勞動省決定，針對新確診的41人，除了送往神奈川縣的醫療機構之外，也會送往包含東京、埼玉，千葉、靜岡縣等的醫療場所。船上近3700名乘客與機組人員繼續待在船上，原則上必須隔離至少14天，而據公主遊輪的說法是至2月19日。

▲船上近3700名乘客與機組人員繼續待在船上，原則上必須隔離至少14天 。（圖／達志影像／美聯社）

公主遊輪鑽石公主號新型冠狀病毒案例說明（橫濱）全文：

[臺北・臺灣] 公主遊輪已接獲日本衛生當局通知，確認鑽石公主號上賓客其特定篩檢樣品中，有新增41人檢測出新型冠狀病毒陽性反應，其中包括1名阿根廷籍、5名澳洲籍、5名加拿大籍、21名日本籍、1名英國籍和8名美國籍。

日本衛生當局已確認上述樣品為最後一批檢疫結果，除非有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至2月19日。日本政府也將提供額外的人力支援。

在接下來的隔離期中，公主遊輪也將持續提供船上賓客免費網路和電話服務，讓賓客可以與家人、親友保持聯繫；另外也提供電視節目和多種語言的電影選擇。船上服務人員也準備遊戲物品，如：拼圖、益智遊戲，將會送至各賓客的艙房。

