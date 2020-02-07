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傳原料全拿去做口罩掀「衛生紙之亂2.0」！好市多：即日起1卡限買1包

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▲▼ 好市多衛生紙。（圖／記者曾婉婷攝）

▲好市多自有品牌衛生紙掀起搶購潮。（資料圖）

記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺癌疫情失控，全台掀起口罩之亂，不過近日有民眾發現，「續口罩之亂後，衛生紙之亂2.0了」，不少人在美式賣場好市多（COSTCO）瘋搶衛生紙，更傳出因為原料通通拿去做口罩，衛生紙、衛生棉等紙類製品恐怕會漲價，引發民眾恐慌。

對此，好市多回應表示，自有品牌三層抽取衛生紙原料來自美洲、中美洲，無外傳拿去做口罩之虞，即日起規定會員1卡限買1包衛生紙，以維持全台門市衛生紙貨量。 

▲▼有人在好市多亂搶衛生紙。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲不少民眾開始囤衛生紙。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，昨日至好市多北投店補好市多自有品牌的三層衛生紙，沒想到架上全空且掛著「目前已全數售完」牌子，也看到不少人推車上塞滿好幾串衛生紙，讓他疑惑「沒特價為何大家卻卯起來囤貨？」

不少網友一看紛紛回應表示，好市多其他分店也出現衛生紙完售情形，據悉有婆媽群組謠傳，「原料都拿去做口罩了，所以衛生紙，衛生棉，紙巾等紙類製品原料減少，所以會漲價」、「無知真的很可怕」、「稍微有個風吹草動就有一些無知的人瘋搶，真的搞不懂」。

▲▼有人在好市多亂搶衛生紙。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多掛著衛生紙完售牌子。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫稍早回應，好市多自有品牌衛生紙產量正常，是因會員突然瘋搶才會出現缺貨狀況，無奈說「因為恐慌變成一下子在囤貨。」強調一周生產量固定，好市多已將本周後面產量拿出來販售，缺貨主要是因為民眾需求量超過平常太多，會將持續進行進貨動作。

針對原物料是否拿有拿去做口罩一事，她否認表示，品牌衛生紙原物料來自美洲、中美洲，並不如外傳拿去做口罩一說。王友玫也指出，即日起將限制每位會員憑1卡只能購買1串規定，盡量維持貨量正常。

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