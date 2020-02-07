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第二波武漢台商返台名單近千人　大陸要求加開4、5班包機

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首班武漢包機3日深夜11點40分抵達桃園機場，台商下機難掩激動情緒。（台北家長會長協會提供）

▲首班武漢包機3日深夜11點40分抵達桃園機場，台商下機難掩激動情緒。（台北家長會長協會提供）

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情延燒，截至今（7日）早上8點為止，全球確診病例3萬1439起，死亡病例638起。由於首班武漢包機引發爭議，中國未依協商要求安排名單，導致第二批包機時間遲遲未定，昨（6日）則有消息指出，中國對我提出近千人名單，希望能加開4、5班包機。

《自由時報》報導指出，中國已透過兩岸民航小兩會管道，提供我第二批返台名單，但人數多達近千，盼再開4到5班包機。

請繼續往下閱讀...

國台辦發言人馬曉光昨（6日）晚間再發出聲明，表示已在上午9時通過兩岸民航聯繫渠道將名單提交台灣，共有979人申請，中國東方航空據此向台灣提出6日、7日各執行2班，8日執行1班，馬曉光呼籲台灣方面立即停止政治操弄，盡快確認配合包機安排。

由於人數太多，一時間難以消化，陸委會表示，台灣將秉持包機處理的3項基本原則，即以老弱婦孺優先返台，並考量台灣的防疫能量，同時要求完整旅客名冊需於啓航前一日交給我方，審查入境資格無誤後再予執行。

中國積極讓台商返台也引發PTT網友關注，有人質疑為何國台辦風向變化如此快速，明明1月底還拒絕不答應，現在卻恨不得有第三班、第四班？

對此，有網友回應認為中國防疫失控為主因，除大量中國人確診，一堆台商也出現疑似症狀，當初中國不給撤僑，保證會給台商最好照顧，如今內部早就自顧不暇，若真有台商病死中國，恐怕造成兩岸間的重大事件。


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