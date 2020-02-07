日本第4架撤僑專機「載198人」返抵東京！　機上有2名台人

▲日本先前3次撤僑行動已帶回565人，如今第4架專機載著198人抵達東京。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本6日晚間派出的第4架撤僑專機，已於7日當地上午10時15分（台灣時間9時15分）在羽田機場降落。此次行動共帶回198人，包含119名日本人、77名陸籍親屬及2名台籍親屬。

綜合NHK、共同社報導，該架專機6日晚間自羽田機場起飛後，於日本時間7日凌晨零時許抵達武漢的機場，接著於7日上午4時40分左右自武漢的機場起飛，並於上午10時15分左右飛返羽田機場。官房長官菅義偉表示，此次共載回119名日本公民及79名親屬，其中6歲以下的孩童有51人。

日本先前的3次撤僑行動已帶回565人返國。如今第4架專機載著198名日本公民及其親屬抵達東京，厚生勞動省表示，機上有醫護人員確認乘客們是否有發燒、咳嗽等症狀，即便沒有出現症狀，一行人後續也要接受相關醫療檢查。

菅義偉說，搭乘撤僑專機返國的人在接下來的2周必須進行外出控管，持續實施健康狀態確認。