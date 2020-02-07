　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外界憂疫情影響「東京奧運」　安倍：主辦計畫沒有改變

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲新型冠狀病毒疫情爆發，外界關注東京奧運是否能夠順利舉辦。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

2020東京奧運（以下簡稱東奧）預計7月24日開幕，但因新型冠狀病毒疫情爆發，外界關注是否停辦。日本首相安倍晉三於6日表示，將與世界衛生組織（WHO）等機構密切合作，採取適當防疫措施，奧運舉辦計畫「沒有改變」。東奧籌備委員會秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）也提到，已成立一個內部疫情應對工作小組，確保公眾、遊客及運動員的健康與安全。

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）
 

▲日本首相安倍晉三表示，主辦東奧的計畫沒有改變。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》報導，安倍晉三6日向國會表示，今夏主辦奧運的計畫沒有改變，「我想要澄清，自從WHO宣布『國際公共衛生緊急事件』（PHEIC）以後，國際奧林匹克委員會與東奧籌備委員會之間，沒有出現任何考慮（停辦）的對談或計畫。」他本周稍早也透露，日本將與WHO及其他組織密切合作，確保運動賽事的進行不受疫情影響。

▲▼ 東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎擔心武漢肺炎疫情影響賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎證實，已經成立內部疫情應對工作小組。（圖／達志影像／美聯社）

東奧運籌備委員會表示，將會持續加強防疫措施，確保運動員與遊客的安全與健康。秘書長武藤敏郎（Toshiro Muto）於6日證實，已成立內部疫情應對工作小組，與相關機構共享疫情資訊，「我們需要確保大眾、運動員與各方利益相關者感到安全。我們必須客觀、冷靜，因為我們不想要挑起恐懼。」

武藤敏郎透露，工作小組4日已經展開第一次會議。但他接受NHK採訪時坦言，「我非常擔心這種傳染病的傳播將對奧運的聲勢潑冷水，希望它能盡快被控制。」

新型冠狀病毒疫情擴散，其中日本確診病例是中國境外最多，目前停靠橫濱的「鑽石公主號」更引發關注，外界紛紛擔憂東奧是否能順利舉行。但據了解，相關宣傳依然持續進行中。

CNN報導，日本過去8年經歷3次經濟衰退，其中包括311大地震，目前仍在恢復當中。政府期待藉由奧運促進觀光、振興經濟，先前更設定今年要吸引4000萬外國遊客的目標。但自從中國禁止國民出境旅遊、對抗疫情以後，可能已受影響。根據數據，日本2019年接待大約960萬名陸客，占全部外國遊客的1/3。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
黃安現身新竹藥局買口罩！見排隊人潮大笑6聲「買不到是命不好」
「嫌隔離便當菜色爛」台商微信討拍：真的苦不堪言
衛服部呼籲：搭捷運、公車不需要戴口罩
武漢包機女乘客爆離譜內幕：所有人沒檢疫就登機！名單是國台辦決
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「威士特丹號」傳疑似病例…曾停靠高雄港　日擬拒外籍乘客入境

世衛疫情報告仍「不當稱呼台灣」　資訊更新慢

不斷更新／「鑽石公主號」一夜暴增41例　日本累計86確診

賴索托「第一夫人」被控謀殺丈夫前妻！80歲總理也捲入宣布下台

「武漢肺炎新藥物」中國搶註專利！美藥廠：2016年已申請

影／回應「撕毀國情咨文影本」　裴洛西痛批：川普撕裂真相！

被控三度掩蓋衣索比亞「霍亂」疫情　WHO總幹事譚德塞黑歷史曝光

武漢肺炎「兒童感染病例較少」　專家：年紀與病情嚴重程度相關

武漢患者求助慘被踢皮球　婦帶高燒老父母連跑3醫院落空…病房外面打地鋪

敘俄持續轟炸伊德利卜！艾爾段：土耳其不會讓敘國政府軍獲進展

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

鑽石公主號1確診台灣女性「9日可望出院」　醫師：恢復狀況良好

外界憂疫情影響「東京奧運」　安倍：主辦計畫沒有改變

台義停飛烏龍　駐義代表揭義國電報拼錯台北

英國第3名患者「新加坡感染」　警戒擴大全亞洲包含台灣！

日本第4架撤僑專機「載198人」返抵東京！　機上有2名台人

陸駐英大使：英國對疫情「反應過度」　才說完英國隨即爆第三例確診

所有房間發放溫度計！鑽石公主號隔離第3日　「一夜激增41例」全船61人確診

「威士特丹號」傳疑似病例…曾停靠高雄港　日擬拒外籍乘客入境

美民主黨提名激戰　桑德斯與布塔朱吉各稱勝出

「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐　包含21日人感染…70歲患者最多

不會再多了！「鑽石公主號新增41名確診」公主遊輪：最後一批確診

光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

搶菜斷炊、回家路斷、鄰人運屍！一名台灣母親的宜昌封樓記：我好絕望...

綽號球衣開賣啦！樂天2020春訓商品預購　爽抽金猿嗨翻天

身上噴酒精消毒！人妻轉身做飯「砰」一聲全身爆燃…下秒火焰包圍全臉

這不是畫是真實世界　美國攝影師帶你重新認識奇幻大自然　

流行女鞋ALDO 忠孝店2月撤！無關店租　傳台灣結束代理

武漢肺炎「考驗還沒開始」　柯文哲：應變醫院、隔離場所已備好

高雄民眾驚見當街擄人…他被強塞後車廂！　警獲報1hr內逮全嫌

ChargeSPOT共享行動電源滿週年　綁定LINE Pay租借首小時50％回饋

國際熱門新聞

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

和平醫院翻版！南韓光州醫院封院

中國搶註武肺新藥專利　美藥廠2016年早申請

「妳掉了冠狀病毒」　白人男涉歧視華裔女

日人讚台灣：防疫嚴格迅速

更／日本確診86例　中國境外最多

「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐

世衛：現在談武漢肺炎高峰期還太早

世衛組織發文：悼念李文亮醫師

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

日估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％

鑽石公主號隔離第3日　發放溫度計

更多熱門

相關新聞

朋友圈國葬　悼吹哨人李文亮

朋友圈國葬　悼吹哨人李文亮

武漢肺炎疫情的8名「吹哨人」之一，眼科醫師李文亮6日晚間病逝的消息曝光後，大陸社群平台如微博、微信朋友圈等出現許多悼念文章。不少人轉發一張圖片，上方是李文亮生前受訪的一段話，「一個健康的社會不該只有一種聲音」。有網友形容，在當前氛圍下，只能以「朋友圈國葬」的方式悼念李文亮。

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

包機成員爆離譜內幕：所有人都沒檢疫！時程表曝光

包機成員爆離譜內幕：所有人都沒檢疫！時程表曝光

義大利續禁飛！華航2/21前羅馬全取消

義大利續禁飛！華航2/21前羅馬全取消

關鍵字：

日韓要聞日本安倍晉三2020東京奧運武漢肺炎2019新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國台辦：東航申請3天執飛5航班

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面