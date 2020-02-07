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神人生出「口罩熱區3D圖」！附近存貨超明瞭　一點柱狀體…剩幾片都知道

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▲▼ 。（圖／翻攝自口口口口罩熱區區區區）

▲網友製作口罩熱區3D圖。（圖／翻攝自口口口口罩熱區區區區）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央疫情指揮中心日前宣布口罩「實名制」，健保署為此建置「口罩數量查詢」系統，開放民眾查詢每間健保特約藥局的口罩數量。還有網友製作口罩熱區3D圖，地圖會顯示使用者附近的口罩情況，柱狀體越高代表存貨越多，紅色就是沒有，點選目標還會顯示口罩存量，一眼望去簡單明瞭，讓人更能掌握要去哪領取。

健保署日前建置「口罩數量查詢」新系統，6日開放查詢每間健保特約藥局的口罩數量，民眾也可下載「健保快易通」，點選「院所查詢」，提供「地圖、條件、附近院所」3種查詢方式。不過「院所查詢」只能查詢哪裡有藥局，點開詳細資料並沒有顯示跟口罩有關訊息，使用者只能利用附上的電話致電詢問。

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▲▼全民健保行動快易通。（圖／截自全民健保行動快易通）

▲健保快易通的院所查詢看不到口罩相關資料。（圖／截自全民健保行動快易通）

「健保快易通」首頁則是有「口罩查詢」專區，點開會跳到網頁模式，連結到「口罩供需資訊平台」，可以用網友開發的各種應用界面，了解及時的口罩供需情況，上面有「藥局口罩採購地圖」、「即時口罩地圖」、「找口罩 Mask Finder」等等。

一名網友則是製作口罩熱區3D圖「口口口口罩熱區區區區」，點開來後會看到地圖上有好幾種顏色的柱狀體，柱狀體越高代表存貨越多，紅色、上面還有一顆貓咪頭的就是沒有口罩了，看過去馬上就知道哪一間藥局還有最多的口罩。另外，想了解存量還可以點一下柱狀體，上面會有大人和小孩用的口罩數量、更新時間、地址和該藥局電話。

▲▼ 。（圖／）

▲點下柱狀體可以看剩多少口罩。（圖／翻攝自口口口口罩熱區區區區）

健保署表示，為讓資源利用公平及透明，健保署強化全國電腦資料庫系統，將由中華郵政配送口罩至全國6,000多家「健保特約藥局」，民眾持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可購買2片口罩，7天內不能重複購買，偏鄉地區則由當地衛生所代為處理。

中央流行疫情指揮中心強調，國內專家已再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，呼籲民眾將口罩留給真正需要的人，讓資源發揮最大效用。

▼縮放後，可以看到整個台灣的熱區3D圖。（圖／翻攝自口口口口罩熱區區區區）

▲▼ 。（圖／翻攝自口口口口罩熱區區區區）

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