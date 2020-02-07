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碰！漁船出海作業擦撞翻覆人員落海 海巡緊急救援安置

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▲台南市將軍漁港外約0.6浬處，有兩艘小型漁船出海作業時不慎擦撞，船體破損傾斜導致不慎翻覆，海巡人員出艇救援，結束這場海上驚魂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市將軍漁港外約0.6浬處，有兩艘小型漁船出海作業時不慎擦撞，船體破損傾斜導致不慎翻覆，海巡人員出艇救援，結束這場海上驚魂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊將軍漁港安檢所，2月6日上午9時許接獲民眾報案，於台南市將軍漁港外約0.6浬處，有兩艘小型漁船出海作業時不慎擦撞，因船體破損傾斜導致不慎翻覆，所幸經海巡人員出艇戒護漁民，及將翻覆漁船拖帶進港安置，結束這場海上驚魂。

▲台南市將軍漁港外約0.6浬處，有兩艘小型漁船出海作業時不慎擦撞，船體破損傾斜導致不慎翻覆，海巡人員出艇救援，結束這場海上驚魂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2月6日上午9時許，兩艘位於台南市將軍區外海作業之漁船「南市筏字號」與「弘字號」發生擦撞，並有一名漁民落海，南部分署第11岸巡隊將軍安檢所接獲通報後，立即派遣多功能勤務艇前往現場救援，抵達現場海域時，落海漁民已由「南市筏字號」漁民先行救起，海巡人隊協助戒護漁民及翻覆漁船拖帶進港，經初步檢視落海漁民意識清楚且身體狀況無大礙，並由安檢所給予保暖衣物禦寒；後續則由雙方船長進行和解事宜。

▲台南市將軍漁港外約0.6浬處，有兩艘小型漁船出海作業時不慎擦撞，船體破損傾斜導致不慎翻覆，海巡人員出艇救援，結束這場海上驚魂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，海巡機關雖司查緝走私及非法入出國，但對於救生救難及為民服務工作也尤其重視，民眾如於岸際發生或發現任何急難情事，隨時都可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署秉持著熱誠的心，全力提供協助，竭誠為民眾服務。

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