大學生騎車導航迷途受困溪谷　白河警緊急救援平安脫困

▲顏姓大學生使用導航，迷途人車滑落山谷受困，經向台南市警白河分局求救，警方動員搜尋平安救他脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日寒流來襲，天氣冷颼颼，家住台北的顏姓大學生，騎車到台南市東原找朋友，使用導航返程時發現路越來越小條，因濕冷路滑不小心，人車滑落山谷受困，經向台南市警白河分局求救，警方動員搜尋平安救他脫困。

白河分局警方指出，顏生人車受困，時間一分一秒過去，顏生也越來越恐懼，打手機向台南市白河分局東原派出所請求協助。東原所警員簡鴻雄接獲顏生來電，考量轄區許多沒盡頭的山區產業道路，路小到連巡邏車也無法進入，立即頂著寒冷天氣騎乘警用機車前往搜尋。

簡員來來回回遍尋不著，因夜晚天氣適逢寒流來襲低溫特報，簡員恐深夜氣溫更低，顏生身體承受不住，持續以手機安撫情緒，終在溪谷找到受困的顏大學生，所幸膝蓋稍微擦傷，立即請消防隊派員前來處理傷口，並協助將顏生機車自溪谷推回道路，載返派出所。

顏姓大學生表示，他自東原找完朋友後，要返回官田區，使用衛星導航迷路了，騎乘重機車發現道路越騎越小，最後騎到溪底，發現不對勁要折返時，因地面濕滑機車控制不住而撞到樹木倒地，幸好及時由警方尋獲，由衷感激白河警方機警快速到達現場。

白河分局表示，民眾有困難需要幫忙，警察總是在身旁，一通電話白河分局員警立即行動，看到民眾安然無恙，一切辛苦都值得。