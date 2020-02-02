澎湖跨海大橋20歲女落海！空偵機出動…通梁港外1km尋獲遺體

記者吳奕靖、郭世賢、徐愷昕／澎湖報導

澎湖跨海大橋2日清晨6點多傳出有1女性民眾落海，第七巡岸隊收到白沙分局通報，隨即派出5台巡邏車及2台水上摩托車趕抵現場救援，最後於通梁港外約1公里處海域尋獲該女子，但救上岸時她已明顯死亡。有關事故發生詳細原因仍有待岸巡及警察單位調查釐清。

▲澎湖跨海大橋2日晨傳出1名女子落海，9時許被尋獲時已無生命跡象，明顯死亡。（圖／記者吳奕靖、郭世賢翻攝）

▲澎湖跨海大橋2日晨傳出1名女子落海，消防單位急派人趕抵現場救援。（圖／記者吳奕靖翻攝）

澎湖警白沙分局2日清晨6時40分許獲報稱，跨海大橋疑似有1女性落海，行蹤不明，岸巡單位收到通報即派員前往現場搶救，隨後潛水協會民間船艇及空勤總隊直升機也都一起加入搜救，經搜尋，9時許由空偵機於通梁港外約1公里處尋獲該女子，但發現時她已無生命跡象，女子遺體9時23分許由岸巡水上摩托車送回通樑西港。

據了解，該名溺水民眾為20歲台中林姓女子，有關她落海的詳細原因及相驗事宜，後續仍有待警消單位釐清調查。而第七岸巡隊副隊長鄭文豪也在此呼籲民眾，近期氣溫驟降、天氣變化較大，如有至海邊戲水、釣魚仍須多加留意並注意自身安全，以防意外之發生。

▲澎湖跨海大橋1名20歲女子落海，9時23分許由岸巡水上摩托車將遺體送回通樑西港。（圖／記者郭世賢翻攝）

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