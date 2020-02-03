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路邊餐廳就是找不到！過年出遊導航困山區　警熱心救援解危

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▲許男一家五口依導航路線受困金崙山區報警求助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

許男一家五口依導航路線受困金崙山區報警求助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

過年期間，許男一家五口欲開車前往金崙地區餐廳用餐，按照導航路線竟受困金崙山區，無奈之下報警求助，大武警察分局金崙派出所員警獲報上山，順利將受困五人帶下山解除危機。

日前傍晚18時許，大武警察分局金崙派出所警員高浩鈞接獲許姓民眾報案，表示一家人原本要前往金崙在地一間原民餐廳，不知道為何GOOGLE地圖卻將本應在路邊的餐廳定位至山區，由於許民不熟地理位置未做他想，便一路跟著導航指示開，沒想到竟越開越往深山裡，最後發現前方無路欲倒車回頭時，因地面濕滑導致車輪空轉無法動彈，只好向警方求援。

高姓員警了解狀況先行安撫其情緒，確認許民一行人平安後，指示許民待在可收到訊號之位置，並將其GOOGLE座標回傳，高員收到座標後，判斷許民一家應該在金富段靠近山頂位置，雖對該處山區尚稱熟悉，惟山區小路多又複雜且適逢夜色已暗，高員不敢大意，於是告知許民自己會一路以巡邏機車鳴笛進山，若有聽到鳴笛聲隨即電話聯繫，所幸皇天不負苦心人，高原找了許久，終於在一處分岔的泥巴小路聽到許民一家人呼喊，總算找到許民一家人及所開之廂型車。

▲許男一家五口依導航路線受困金崙山區報警求助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

最後在熱心員警救援下，終於找到餐廳，開心與員警合影留念。

高員檢視環境後發現，該處因部分地面潮濕泥濘且地勢較低，故廂型車倒車時車輪不斷空轉，於是與許民一同將地上潮濕泥土刨去露出水泥地面，才終於將受困的車子慢慢倒車離開小路，隨後在高員的導引下平安下山，而且也順利抵達本來欲前往之餐廳用餐，許民一家在抵達目的地後情緒十分激動興奮，除頻頻向高員表示謝意外，還要送紅包來表示謝意，高員推辭稱，這是警方職責所在的事，能幫到你們平安下山解決事情我就很開心了，這份心意可以捐助給其他社福團體做好事，許民一家見狀也不為難高員，在和高員合影留念後，結束一場有驚無險的旅程。

大武警察分局也提醒民眾，山區導航易失真，且深山通訊不佳，民眾進入山區前應做好事前準備，避免貿然進入發生意外，如遇緊急狀況，除撥打110或119之外，也可撥打112緊急救難電話求救。

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