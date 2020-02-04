台中釣客違規釣魚遭制止　怒嗆海巡「強龍不壓地頭蛇，要練身體嗎？」

記者白珈陽／台中報導

劉姓民眾日前於台中松柏港區涉嫌違規釣魚，海巡人員見狀出面規勸，劉男竟心生不滿，先對海巡人員嗆聲：「我是大甲人」、「強龍不壓地頭蛇啦！」，又對執法人員口出惡言，現場遭到壓制，依妨害公務罪嫌移送法辦。

▲劉姓民眾日前於松柏港涉嫌違規釣魚，不服海巡人員制止還出口辱罵，現場遭到壓制。（圖／記者白珈陽翻攝）

海巡署中部分署第三岸巡隊松柏港安檢所表示，2日下午1時20分許值勤巡邏勤務時，發現劉姓釣客在漁港內垂釣，即上前勸離，但該釣客不服勸離、堅持不肯離開，隨後安檢所人員通報西岐派出所派員至現場協助，劉男向員警辯稱，僅將釣竿架在岸邊，並無釣魚行為。

值勤人員多次向劉男勸離未果，劉男疑心生不滿，當場情緒失控恐嚇執勤人員，「我是大甲人」、「強龍不壓地頭蛇」及「看三小，要練身體嗎？」等語，甚至飆罵幹XX，西岐派出所林姓所長立即以妨害公務罪嫌將劉男逮捕，並移送台中地檢署偵辦。

第三岸巡隊表示，海巡人員於海岸執行各項公權力，目的為維護海岸秩序，籲請民眾配合執法，另發現不法或需海事服務，可撥打海巡「118免費服務報案」電話，本隊將立即派員前往處理。

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